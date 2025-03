MWC 2025 : ce chargeur sans fil de voyage signé Belkin va simplifier vos bagages

Belkin a lancé un certain nombre de nouvelles technologies de charge lors du MWC 2025. Dont ce chargeur sans fil de voyage.

Quelle belle idée : Ce chargeur compact peut reposer à plat ou se plier en support, ce qui le rend suffisamment polyvalent pour n’importe quelle configuration. Il offre une charge sans fil de 15 W pour les iPhones (ou tout appareil compatible Qi2), ainsi que 5 W pour une Apple Watch et 5 W pour les écouteurs. Grâce à la technologie magnétique Qi2, il maintient vos appareils bien en place tout en les chargeant efficacement, de sorte que vous ne vous réveillerez pas avec votre téléphone accroché au bord de la table de nuit pour votre vie.

Ce n’est pas tout ce que Belkin a dans sa manche. Le BoostCharge avec écran est disponible en capacités 10K et 20K et comprend un câble amovible de 15 cm, un affichage numérique de la batterie et une charge directe. Le modèle 10K dispose de deux ports USB-C, tandis que le 20K ajoute un port USB-A pour tous ceux qui s’accrochent encore à leurs anciens accessoires. Il fournit 20 W maximum via un seul port USB-C, ou 15 W partagés lors de l’utilisation des deux. Les options de couleurs incluent le noir, le blanc, le rose, le bleu et le sable.

Si les câbles intégrés sont plus votre style, le BoostCharge avec câble intégré propose un câble USB-C ainsi que des ports USB-C et USB-A supplémentaires (sur le modèle 20K). Ils prennent en charge une charge rapide Power Delivery jusqu’à 20 W (10 000) et 30 W (20 000). Parfait pour les voyageurs qui oublient toujours d’emporter les bons câbles, il est disponible en noir, blanc, bleu et rose.

Le Travel Tech Organizer de Belkin est un étui en nylon compact et résistant à l’eau avec des fermetures éclair sécurisées et un intérieur structuré. Il dispose d’emplacements dédiés pour les banques d’alimentation, les chargeurs, les adaptateurs, les câbles, les clés USB et même une boucle AirTag pour toute personne susceptible de perdre des objets en cours de transport. Il est suffisamment petit pour être rangé dans un bagage à main mais suffisamment grand pour tout garder en place.

La gamme audio de Belkin a également été actualisée avec les écouteurs SoundForm Surround. Ces écouteurs supra-auriculaires pliables sont dotés d’une suppression du bruit environnemental (ENC), d’une autonomie de 60 heures, de Bluetooth 5.4 et d’une connectivité multipoint. Il existe également une prise audio 3,5 mm pour les moments où le Bluetooth ne suffit pas.

Enfin, le Pro GaN Dock 11-en-1 est prêt à simplifier toute configuration de bureau. Ce hub alimenté par GaN de 150 W prend en charge jusqu’à trois écrans externes à 4K à 60 Hz, ou un seul écran 8K à 30 Hz (Windows uniquement) ou 4K à 120 Hz. Il possède un port USB-A, quatre ports USB-C, deux ports HDMI, des emplacements Gigabit Ethernet, SD et MicroSD et une prise audio 3,5 mm.