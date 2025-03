Ce MacBook Air pourrait être le Mac au meilleur rapport qualité-prix en ce moment

L’ordinateur portable au meilleur rapport qualité-prix d’Apple vient d’être mis à jour avec le dernier chipset M4, et il pourrait s’agir de la meilleure offre Mac.

Jusqu’à présent, le rafraîchissement M4 Mac mini d’Apple était largement considéré comme le Mac offrant le meilleur rapport qualité-prix. À 599 €, vous bénéficiez de toute la dernière puissance de calcul d’Apple avec M4. Mais vous ne recevez aucun périphérique. Désormais, le MacBook Air a été mis à jour avec M4 et, en tant qu’ordinateur portable, c’est le package le plus complet.

La puce M4 apporte un processeur à 10 cœurs, un GPU jusqu’à 10 cœurs et prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée. Apple estime qu’il est jusqu’à deux fois plus rapide que le modèle M1. Ce n’est pas la meilleure comparaison, puisque nous avons déjà un M3 Air. Mais si vous utilisez toujours un MacBook Air Intel, Apple affirme que ce nouveau modèle est 23 fois plus rapide. Il dispose également d’un moteur neuronal amélioré qui exécute les tâches basées sur l’IA jusqu’à 3 fois plus rapidement. La durée de vie de la batterie est toujours impressionnante, s’étendant jusqu’à 18 heures, vous pouvez donc tergiverser toute la journée sans avoir recours au chargeur.

Une nouvelle caméra Center Stage de 12 MP améliore l’apparence des appels vidéo, tandis que l’ordinateur portable prend désormais en charge jusqu’à deux écrans externes 6K, offrant ainsi aux utilisateurs d’Air des configurations multi-moniteurs appropriées. En ce qui concerne les ports, vous bénéficiez du chargement MagSafe, de deux ports Thunderbolt et d’une prise casque 3,5 mm (car les écouteurs filaires refusent toujours de mourir). Ce n’est pas nouveau – nous l’avons depuis le rafraîchissement effectué lors du lancement de la puce M2.

Malheureusement, l’option d’affichage nano-texture n’a pas été intégrée à cet ordinateur portable. Il semblerait qu’Apple ait réservé cette option à ses machines « Pro ». Vous pouvez le trouver sur le MacBook Pro et l’iPad Pro.

Le nouveau MacBook Air est en précommande maintenant et sera lancé le 12 mars. Le prix commence à 999 € pour le modèle 13 pouces et à 1 199 € pour la version 15 pouces. Il est disponible en argent, starlight, midnight et un nouveau bleu ciel.