Le nouvel iPad Air serait presque une meilleure option que le Pro, mais il lui manque cette chose

Apple vient de mettre à jour l’iPad Air avec le chipset M3. Après la refonte de l’année dernière et maintenant avec la dernière puissance, il pourrait être meilleur que le Pro.

L’iPad Pro (M4) d’Apple était l’une des tablettes les plus impressionnantes que l’on ait jamais vues. Il offre des performances folles et est très fin. Apple vient de mettre à jour l’iPad Air avec le chipset M3. C’est certainement un bon rafraîchissement, mais on a l’impression qu’il manque le chipset M4. Avec la puce M4, il aurait pu détrôner l’iPad Pro. Après le rafraîchissement de la conception de l’année dernière et l’obtention des dernières performances, il pourrait s’agir d’un meilleur choix que le professionnel pour la plupart. Mais avec le chipset M3, la vente pourrait être plus difficile.

Même si la puce M4 aurait été bien, l’iPad Air (M3) offre toujours une augmentation de vitesse significative par rapport au modèle M1 actuel. Si vous vous accrochez à un ancien iPad Air doté d’une puce A14 Bionic, Apple affirme que ce nouveau modèle est jusqu’à 3,5 fois plus rapide. Au-delà de la puce mise à jour à l’intérieur, les choses semblent très familières.

L’Air est désormais disponible en deux tailles : le familier 11 pouces et une nouvelle option plus grande de 13 pouces. Les deux modèles sont disponibles en bleu, violet, starlight et gris sidéral – pas de surprises là-bas. Mais le vrai kicker ? L’Air bénéficie enfin des dernières améliorations GPU d’Apple, notamment le traçage de rayons accéléré par le matériel.

Bien sûr, Apple pousse également son Apple Intelligence à moitié cuite, qui est en plein déploiement compliqué. Le moteur neuronal du M3 est censé être 60 % plus rapide que celui du M1. Cela rend les tâches telles que la retouche photo basée sur l’IA, les interactions Siri plus intelligentes et les intégrations ChatGPT sur l’appareil plus fluides que jamais.

Apple a également lancé un nouveau Magic Keyboard pour l’Air, doté d’une rangée de fonctions à 14 touches et d’un trackpad qui est bien plus grand. Il s’enclenche toujours magnétiquement sur l’iPad de cette manière si satisfaisante. Bien qu’il soit désormais proposé à un « prix inférieur », il n’est toujours pas bon marché. Apple Pencil Pro est également compatible, ajoutant des fonctionnalités supplémentaires pour les artistes, les étudiants et les personnes qui aiment gribouiller tout en faisant semblant de prendre des notes.

Pour ceux qui sont intéressés, le nouvel iPad Air est disponible en précommande dès maintenant, avec une expédition à partir du 12 mars. Le prix commence à 599 € pour le modèle 11 pouces et 799 € pour le modèle 13 pouces. Le nouveau Magic Keyboard vous coûtera 269 € pour le 11 pouces et 319 € pour le 13 pouces.