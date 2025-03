On a essayé… le Nothing Phone 3a Pro 

Quelques doutes sur sa conception mis à part, ce Nothing Phone 3a pourrait être le milieu de gamme idéal.

Si vous doutiez que Nothing aime suivre son propre chemin, le nouveau Phone 3a Pro changera sans aucun doute votre opinion. C’est l’un des téléphones abordables les plus distinctifs que l’on ait testés, avec une configuration de caméra arrière asymétrique qui s’avérera certainement controversée.

Ce n’est pas le produit phare du Phone 3 – il devrait être attendu plus tard en 2025. Ce n’est pas non plus une suite directe du Phone 2a, d’un rapport qualité-prix phénoménal, de l’année dernière ; ce sera le Phone 3a, que vous pourriez qualifier de presque conventionnel par rapport à celui-ci. Considérez le 3a Pro comme une maison à mi-chemin entre les deux, avec le genre de capteurs que vous attendez d’un téléphone beaucoup plus cher. Nothing a également adopté une approche différente de l’IA par rapport au reste du monde de la téléphonie. Oh, et ne vous inquiétez pas : les lumières glyphes emblématiques et la version d’Android riche en widgets ne sont allées nulle part.

Atterrissant à 479 €, il sape le Google Pixel 8a et cherche le Samsung Galaxy A56. Mais il s’agit toujours d’un territoire très contesté. Peut-il affronter tout le monde – et l’objectif zoom périscope qui a forcé un tel changement de style qui divise vaut-il la dépense supplémentaire par rapport au 3a ordinaire ?

Design ou finition : fringant ou désastre ?

Aux côtés du Phone 3a, on ne peut vraiment pas ignorer la bosse unique de la caméra arrière du 3a Pro. Au lieu de dissimuler les lentilles avec du verre foncé (une astuce courante parmi les combinés phares), Nothing a fait de leurs formes, tailles et placements asymétriques inadaptés une déclaration de design. L’îlot de caméra en aluminium lui-même dépasse également correctement à l’arrière du téléphone.

Maintenant, chacun a son goût ici, mais personnellement, cela nous semble pas aussi élégant que les efforts précédents de Nothing. Les grosses bosses circulaires de l’appareil photo font partie de la gamme des téléphones phares depuis un certain temps déjà. C’était probablement le seul moyen de faire de la place pour un objectif périscope tout en gardant le reste du téléphone inchangé par rapport au téléphone 3a – les deux téléphones ont par ailleurs une fiche technique identique – ce qui serait essentiel pour contrôler le prix.

Les caméras mises à part, il est facile de repérer l’évolution par rapport au Phone 2a Plus de l’année dernière. Les lumières des glyphes ont un peu bougé, mais s’allument toujours pour indiquer les appels entrants, les notifications et les minuteries. Les graphiques transparents inspirés des circuits ont été légèrement modifiés pour refléter davantage le matériel réel situé en dessous, et c’est du vrai verre sur le dessus au lieu du plastique. il est vraiment plus agréable à tenir que le téléphone précéant, avec le cadre plat en polycarbonate offrant suffisamment de prise et un placement des boutons qui tombe naturellement sous vos doigts.

En parlant de boutons, il y en a un nouveau sur le bord droit. Il réveille le nouvel Essential Space infusé d’IA. On aime la façon dont il se démarque des touches d’alimentation et de volume avec une forme plus bulbeuse et une finition en métal poli.

Nothing ayant réussi à augmenter légèrement sa résistance aux intempéries entre les générations, vous bénéficiez donc ici d’une protection IP64 au lieu de l’IP54 du Phone 2a. Mieux ne veut pas dire mieux : le Galaxy A56 et le Pixel 8a ont tous deux un indice de protection IP67, soit suffisamment pour survivre à une immersion complète dans des eaux peu profondes.

Écran et son : une vraie star

L’amincissement très léger des cadres a permis à Nothing d’insérer un écran de 6,77 pouces dans le cadre en polycarbonate du Phone 3a Pro. Il s’agit d’un petit coup de pouce bienvenu par rapport à l’écran de 6,7 pouces du téléphone 2a, et même si la résolution n’a pas vraiment changé, vous auriez besoin d’un microscope pour le remarquer. Les photos et les vidéos 1080P sont toujours aussi nettes et détaillées que ce à quoi l’on attendrait d’un modèle intermédiaire.

On aurait aimé que le capteur d’empreintes digitales sous l’écran ne soit pas si inconfortablement près du bord inférieur, car cela a souvent supposé de repositionner la prise en main pour déverrouiller le téléphone. La caméra selfie perforée peut également gérer la reconnaissance faciale de base.

Nothing a considérablement augmenté la luminosité de la dalle AMOLED sous-jacente, avec un pic de 3000 nits, soit plus du double de ce que le Phone 2a pourrait gérer. Bien sûr, cela n’atteindra jamais ce niveau dans une utilisation quotidienne ; juste sur une petite partie de l’écran lors de l’affichage du contenu HDR.

Il s’agit d’un écran particulièrement vif, avec des couleurs percutantes qui contrastent bien avec la palette de couleurs noir et blanc de Nothing. Vous pouvez rappeler les choses dans le menu Paramètres si vous préférez un peu moins de saturation et forcer le taux de rafraîchissement dynamique à 120 Hz constant si vous le souhaitez.

On ne peut pas dire que l’on l’ait remarqué beaucoup de différence entre l’ancien et le nouveau sur le plan sonore. Le 3a possède le même ensemble de haut-parleurs et d’écouteurs principaux orientés vers le bas que le téléphone 2a, avec suffisamment de volume pour une écoute personnelle et un milieu de gamme suffisamment clair pour les podcasts de créations orales. Cela devient toujours strident lorsque vous augmentez le volume au maximum, mais c’est également largement le cas partout ailleurs.

Photo : nouveau visage

Si les différences de conception ne le montrent pas déjà clairement, la photographie est la raison pour laquelle il faut privilégier le Pro par rapport au Phone 3a normal. Vous obtenez ici un téléobjectif périscope de 50 MP, idéal pour un zoom optique 3x et des clichés recadrés « sans perte » 6x, au lieu de la configuration 2x moindre du 3a. Les deux téléphones disposent d’une caméra principale de 50 MP avec stabilisation optique de l’image et d’un ultra-large de 8 MP à l’arrière. C’est le plus faible des trois, avec une définition globale moindre (en particulier sur les bords du cadre) mais pas de loin. Les couleurs et l’exposition sont cohérentes avec l’objectif principal, et il n’a pas de difficulté avec les hautes lumières comme le font certains appareils photo ultra-larges.

C’est également vrai pour le téléobjectif. La plage dynamique est vraiment plutôt bonne, tandis que le capteur à nombre élevé de pixels est capable de préserver de nombreux détails. Le bruit est maîtrisé, même dans les scènes les plus sombres, et il n’est pas trop accentué pour rechercher des détails supplémentaires. Il est intéressant de noter que les photos 6x sont bien plus efficaces sous un examen minutieux que les photos 2x prises à l’aide du capteur principal, qui semblaient beaucoup plus douces. Vous pouvez utiliser le zoom numérique jusqu’à 60x, mais la baisse de qualité est assez substantielle.

En basculant entre les deux versions du Phone 3a, vous obtenez clairement un grossissement plus net et plus défini sur le Pro. Il maintient l’avance la nuit et à l’intérieur, c’est donc celui qu’il vous faut choisir si le zoom compte pour vous. Les deux autres capteurs ne montrent pratiquement aucune différence de qualité.

À 1x, l’appareil photo principal peut produire de très jolies images qui se comparent favorablement à tout ce que Google, Samsung et OnePlus font actuellement dans cette gamme de prix. Il y a beaucoup de détails affichés, le HDR équilibre bien les hautes lumières avec les ombres et les couleurs ont beaucoup de punch. Les photos en basse lumière ne laissent pas non plus tomber le côté.

Le traitement de l’image de Nothing s’oriente vers des couleurs naturelles et beaucoup de contraste, ce qui donne à chaque prise de vue un réel impact. Vous n’avez pas autant de contrôle sur la tonalité et la température ici, avec seulement une poignée de filtres et un curseur d’exposition, mais on aime à quel point l’application appareil photo est désormais plus réactive. L’affichage en direct fonctionne désormais à 120 Hz, contre 60 Hz, et il est plus difficile de voir le téléphone traiter vos photos à la volée lors du passage rapide à l’application Galerie.

Expérience logicielle : pas encore tout à fait indispensable

NothingOS est l’une de nos versions préférées sur Android depuis un certain temps maintenant. Personne d’autre n’offre une cohérence de conception comparable, autant d’options de personnalisation ou ne dispose d’une telle abondance de widgets d’écran d’accueil utiles. La version 3.1 poursuit cette tendance, avec des widgets spécifiques à l’écran de verrouillage et une application de galerie développée en interne.

La grande nouveauté, Essential Space, utilise l’IA pour organiser, comprendre et ajouter du contexte à tous vos rappels écrits, notes vocales et captures d’écran. Appuyez sur le bouton dédié sur le côté du téléphone et cela prendra une capture d’écran ; le maintenir enfoncé enregistre un mémo vocal ; et une double pression vous amène dans le hub, où tout est classé en catégories. Les voix sont retranscrites et le texte est résumé automatiquement, via le cloud.

Certaines des fonctionnalités qui seront déployées au cours des prochains mois semblent également prometteuses, comme la possibilité de rechercher du texte à l’intérieur des images. Mais il est encore très tôt pour le moment.

Sinon, l’interface utilisateur semblait toujours aussi simple à naviguer. Certaines optimisations en coulisses ont rendu tout un peu plus vif qu’avant, avec des transitions plus rapides et des animations plus fluides. Il repose sur Android 15 et, à part la poignée d’applications Nothing préinstallées, vous vous retrouvez avec les valeurs par défaut de Google. Les marques de téléphones plus abordables devraient suivre l’exemple de Nothing, au lieu de préinstaller des applications ou des jeux.

L’entreprise est cependant en retard sur les principaux acteurs en matière de support logiciel à long terme. Trois nouvelles générations d’Android représentent la moitié de ce que vous obtiendrez de Google ou de Samsung, mais six ans de correctifs de sécurité sont au moins très compétitifs.

Performances et autonomie

Après qu’un contingent de fans de Nothing ait dénoncé le téléphone 2a, désormais à la retraite, utilisant le silicium MediaTek, ce n’est pas un choc énorme de voir l’entreprise revenir au pouvoir de Qualcomm ici. Ce n’est pas comme si le Snapdragon 7S Gen 3 était une fusée – il s’agit toujours d’un processeur de milieu de gamme – mais les tests 2D montrent une augmentation des performances de 25 à 30 % et les résultats des tests graphiques sont environ 10 % plus élevés dans tous les domaines.

Cela se situe à égalité avec le Redmi Note 14 Pro+ et derrière le OnePlus Nord 4 pour les chiffres bruts. Il y a encore beaucoup de peps ici pour un terminal intermédiaire, cependant, avec notre expérience quotidienne ne montrant aucun bégaiement ou ralentissement notable. On attribue une partie de cela au fait que notre unité d’examen soit capable de se séparer. jusqu’à 8 Go de stockage intégré pour la mémoire virtuelle, en plus de ses 12 Go de RAM.

Une chambre à vapeur plus grande permet également de maintenir les températures sous contrôle. Une heure d’un jeu exigeant comme Diablo Immortal le rendrait chaud au toucher, mais pas à un degré notable. La plupart des jeux Play Store fonctionnent assez bien, et mieux que sur le Phone 2a – mais pas assez pour utiliser pleinement l’écran 120 Hz.

Il possède la même batterie de 5 000 mAh que le modèle de l’année dernière, mais le processeur légèrement plus efficace a permis au Phone 3a Pro de durer un peu plus longtemps entre les charges. On parle au mieux d’une heure de plus, donc c’est toujours un téléphone qui tient toute la journée. Nous avons eu besoin de recharges nocturnes (ou d’un ravitaillement en premier), même avec une utilisation modérée, alors que de nombreux jeux le videraient plus tôt. Nothing a adopté des cellules silicium-carbone de plus grande capacité, ce qui le place derrière les nouveaux leaders de la classe Honor et OnePlus. Mais sinon, il se compare favorablement aux derniers efforts de Google et Samsung.

On apprécie que les vitesses de chargement filaires aient également connu une petite augmentation par rapport au téléphone 2a. Avec le bon adaptateur USB-C, il consommera 50 W, soit plus du double de ce qu’un Pixel 8a peut gérer. Un plein prendra moins d’une heure. Cependant, la recharge sans fil n’apparaît pas ; on suppose que Nothing garde cela pour le Phone 3 haut de gamme.

Verdict du Nothing 3a Pro

Il est un peu ironique qu’un téléphone doté de lumières clignotantes et d’un style transparent ne fasse pas assez pour se démarquer de son petit frère. Si vous appuyez rarement sur le bouton de zoom, on ne voit pas pourquoi vous ignoreriez le 3a standard : il est comparable partout ailleurs, a un look moins controversé et coûte beaucoup moins cher.

Cependant, il est indéniable que vous obtenez ici un capteur téléobjectif supérieur. Ajoutez à cela un objectif très performant et le Phone 3a Pro peut rivaliser confortablement avec les échelons supérieurs des caméra phones de milieu de gamme. Personnellement, c’est celui que l’on choisirait parmi la paire. Les performances et la durée de vie de la batterie sont également ce à quoi vous vous attendez pour l’argent, tandis que la version Nothing sur Android reste un plaisir à utiliser – même si l’Essential Space ne semble pas encore vraiment essentiel.

Si vous êtes convaincu par les fonctionnalités de signature de l’entreprise et que vous souhaitez également sa meilleure configuration de caméra, le Phone 3a Pro a toujours beaucoup d’attrait. Mis à part les changements de conception qui divisent, le Phone 3a Pro est un milieu de gamme merveilleusement performant avec une approche intéressante de l’IA. Les photos qu’il prend sont parmi les leaders de la classe, même si l’objectif zoom a un prix plus élevé.