Roborock Qrevo Curv et Qrevo Edge, pour une expérience connectée à la portée de tous

Roborock annonce le lancement de ses nouveaux modèles de Qrevo Curv et Qrevo Edge, pour une expérience connectée à la portée de tous.



Roborock, leader mondial de la robotique domestique, annonce la disponibilité en France de deux nouveaux modèles de la série Qrevo Curv et Qrevo Edge : le Qrevo Curv S5X et Qrevo Edge S5A. Conçus pour offrir une expérience de nettoyage performante et intuitive, ces modèles allient accessibilité et technologies avancées.

Après le succès du premier Qrevo Curv lancé en 2024, Roborock enrichit son offre avec une nouvelle déclinaison qui conserve l’essentiel des fonctionnalités phares, tout en étant plus abordable. Le Qrevo Curv S5X offre un design arrondi et élégant avec une station d’accueil tout-en-un, pour un intérieur harmonieux et toujours impeccable. Le Qrevo Edge S5A propose une alternative avec un design plus classique, offrant des performances identiques. Disponibles en noir et blanc, il garantit un nettoyage efficace et simplifié.





Les Qrevo Curv S5X et Qrevo Edge S5A intègrent ainsi un système anti enchevêtrements avec une brosse DuoDivide à double rouleau et une brosse latérale FlexiArm, une aspiration HyperForce 17 000 Pa pour une efficacité maximale, une station d’accueil multifonction 3.0 avec lavage des serpillères à 75 °C, éliminant 99,99 % des bactéries.





Les Roborock Qrevo Curv S5X, Qrevo Curv S5X Set et Qrevo Edge S5A seront disponibles en France à partir du 3 mars sur Amazon et sur le site officiel Roborock. Un prix de lancement de 849,99 € sera appliqué du 3 au 16 mars inclus pour ces modèles.