Tenways CG0600 Plus, le champion des vélos poids légers

Après le CGO800 Plus, Tenways présente un nouveau modèle, le CGO600 Plus, une version améliorée du CGO600pro, conçu pour relever avec aisance et plaisir tous les défis des trajets urbains.

Le CGO600 Plus combine précision, contrôle, agilité et confort à chaque trajet en ville. Que vous circuliez sur des routes plates ou que vous affrontiez des pentes, roulez en toute confiance et liberté avec le CGO600 Plus, disponible dès 1799€.

Appréciez l’équilibre parfait entre style urbain et design classique : la géométrie du CGO600 Plus ne manquera jamais de faire bonne impression grâce à son esthétique inspirée des Pays-Bas. Le tube de direction s’élève délicatement, se fondant harmonieusement avec le tube supérieur légèrement incliné, décoré du logo TENWAYS, avant de descendre progressivement vers la selle. La tige de selle est solidement soutenue par le tube diagonal bien dimensionné, tandis que la triangulation arrière est soigneusement conçue pour assurer stabilité et élégance. Dans son ensemble, le CGO600 Plus séduit par sa silhouette épurée et son charme visuel indéniable.

Le design du tube de direction est particulièrement soigné, avec des câbles astucieusement dissimulés à l’intérieur de la fourche avant. Cette solution permet de maintenir une apparence nette et épurée, tout en offrant une protection optimale pour les câbles, sans sacrifier la fonctionnalité. Le CGO600 Plus est propulsé par le moteur moyeu roue arrière C9, qui offre des performances remarquablement silencieuses avec un couple maximal de 45 Nm. Cette puissance permet de circuler aisément dans le trafic urbain et de gravir les pentes sans effort, tout en profitant d’une accélération rapide et ultra-silencieuse.



La conduite du CGO600 Plus est naturellement fluide et parfaitement synchronisée avec vos mouvements. Chaque coup de pédale est intuitif, réactif et sans effort, offrant une sensation organique et agréable à chaque trajet. Équipé d’un système de transmission à chaîne Shimano, le CGO600 Plus associe un dérailleur arrière Shimano Claris à 8 vitesses et des manettes de vitesse avec une cassette durable. Cette configuration haute performance vous offre un contrôle optimal et une réactivité immédiate avec un large éventail de vitesses, parfait pour naviguer dans chaque coin de la ville. Que vous soyez vélotafeur ou cycliste passionné, vous profiterez de trajets dynamiques grâce à un pédalage agile, contrôlé d’un simple mouvement du doigt sur la manette de vitesses.

Malgré sa légèreté, le CGO600 Plus ne fait aucun compromis sur l’autonomie. Avec sa batterie LG 21700 de dernière génération, il offre une capacité de 360 Wh, garantissant une autonomie assistée pouvant atteindre jusqu’à 100 km. Grâce à sa potence réglable, le CGO600 Plus s’adapte à toutes les tailles et préférences de conduite, optimisant ainsi le confort et la maniabilité pour une expérience de conduite sur mesure. Son feu avant, intégré au tube de direction, offre un éclairage puissant et parfaitement adapté pour vos trajets nocturnes, tout en respectant la norme StVZO. Le feu arrière personnalisé, intégré au garde-boue, est doté d’une fonction de feu de freinage, améliorant ainsi la visibilité et renforçant la sécurité, notamment lors de vos trajets en soirée.