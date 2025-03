Panasonic dévoile les vidéo projecteurs les plus compacts et lumineux au monde

Des vidéoprojecteurs LCD puissants, à la fois ultra-compacts, légers et écoénergétiques, offrant une efficacité énergétique supérieure de 25 %.



À l’occasion de l’ISE 2025, Panasonic Connect Europe présente sa nouvelle série de vidéoprojecteurs LCD PT-VMZ82, conçue pour offrir des images nettes, lumineuses et durables, même dans des environnements très éclairés. Destinée aux entreprises, établissements d’enseignement et lieux de divertissement, cette gamme comprend les modèles VMZ82 (8 000 lm), VMZ72 (7 200 lm) et VMZ62 (6 500 lm). Ces vidéoprojecteurs se distinguent par leur format ultra-compact et leur poids réduit, tout en garantissant une luminosité exceptionnelle et une qualité d’image supérieure, avec une consommation d’énergie réduite de 25 % par rapport aux modèles LCD Panasonic actuels.



La série VMZ82 a été conçue avec un fort engagement écologique : les coques des vidéoprojecteurs sont fabriquées avec jusqu’à 59 % de résines recyclées, et l’emballage est composé de matériaux recyclables. Grâce à leur source lumineuse laser et à leur filtre écoénergétique, ces projecteurs fonctionnent jusqu’à 20 000 heures sans maintenance, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. De plus, la fonction Auto Power On optimise la consommation énergétique en limitant l’usage en veille.



Dans les espaces de travail collaboratifs, où l’optimisation de l’espace est essentielle, la série VMZ82 adopte le même format que la série VMZ71, tout en améliorant la flexibilité d’installation d’un vidéoprojecteur LCD de 8 000 lm. Capable de projeter une image de 100 pouces depuis une distance comprise entre 2,35 m et 3,80 m, cette gamme offre un zoom optique 1,6x avec un rapport de projection de 1,09-1,77:1, s’adaptant ainsi à diverses configurations. De plus, le Digital Zoom Extender permet une installation encore plus flexible au-delà de cette plage de projection.



L’installation est facilitée grâce à la technologie Angle Monitor de Panasonic, qui permet d’ajuster l’angle et l’inclinaison du projecteur via une interface graphique à l’écran. Un seul technicien suffit pour réaliser ces réglages, réduisant ainsi le temps et les ressources nécessaires à l’installation. Les fonctionnalités de décalage de l’objectif (lens shift), d’extension numérique du zoom et d’ajustement géométrique permettent une installation optimisée, notamment dans des zones en hauteur ou difficiles d’accès.



Dotée de la technologie Daylight View Basic, la série VMZ82 ajuste automatiquement la qualité d’image en fonction de la luminosité ambiante. Cette fonction est particulièrement adaptée aux salles de classe, salles de réunion et espaces de divertissement bien éclairés.