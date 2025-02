Stuff Magazine

Ce nouveau projecteur portable à focale ultra-courte signé Yaber est vraiment tentant

Les nouveautés de Yaber incluent un K300 à focale ultra-courte et le projecteur L2 Plus « de niveau cinéma »

Yaber a dévoilé ses derniers projecteurs lors du CES 2025, et la marque nous a vraiment impressionn. Parmi les nouveautés figurent les K300 à focale ultra-courte et le projecteur sonore « niveau cinéma » L2 Plus. Ces modèles illustrent l’ambition de Yaber : amener la magie du cinéma dans chaque foyer.

Le projecteur Yaber K300s change la donne pour les espaces de vie compacts. Grâce à sa technologie laser à focale ultra courte, il projette une image de 100 pouces à seulement 24,8 cm (9,76 pouces). Que vous transformiez une petite chambre ou un salon confortable, cet appareil offre une expérience semblable à celle d’un cinéma sans avoir besoin d’une configuration tentaculaire. Le K300s est alimenté par la technologie laser Triple RVB, offrant une large gamme de couleurs de plus de 150 % NTSC et un rapport de contraste de 1 500 : 1. Les images sont encore améliorées par la technologie « NovaGlow », garantissant une luminosité uniforme sur sa résolution native de 1080p. Avec une luminosité maximale de 1 000 lumens ANSI, il promet de fournir des visuels vibrants et nets.

La qualité audio ne passe pas non plus au second plan. Les deux haut-parleurs JBL de 15 W avec prise en charge Dolby offrent un son riche et immersif, ce qui en fait une véritable solution de divertissement tout-en-un. À 1130 $, le K300 est disponible en précommande dès maintenant sur le site officiel de Yaber et arrivera sans doute bientôt en boutique.

Une nouvelle entrée de gamme avec le Yaber L2 Plus

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur divertissement à domicile avec un budget limité, le projecteur Yaber L2 Plus offre des visuels époustouflants et un son immersif à un prix abordable. Ce L2 Plus offre une résolution ultra haute définition de 1080p et une luminosité de 700 lumens ANSI pour des images réalistes. L’image est complétée par deux haut-parleurs stéréo JBL de 8 W, offrant un son de qualité cinéma pour les films, les jeux et les émissions. Son rapport de projection de 1,35:1 le rend polyvalent, projetant de grands écrans même dans des pièces plus petites, et avec une mise au point automatique mains libres, un alignement intelligent de l’écran et des niveaux de bruit inférieurs à 35 dB, le L2 Plus est à la fois puissant et convivial. Prévu pour être lancé au deuxième trimestre 2025, le L2 Plus sera proposé au prix incroyablement accessible de 199 $.