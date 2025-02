Le nouveau Chrono rétro signé Hamilton est magnifique en bleu, et il est presque parfait

La nouvelle Chrono-Matic 50 Limited Edition de Hamilton est un hommage audacieux au style dynamique et à l’ingéniosité technique des années 1970.

Hamilton a dévoilé la Chrono-Matic 50 Limited Edition, un hommage audacieux au style vibrant et à l’ingéniosité technique des années 1970. Limitée à seulement 150 pièces, cette montre frappante célèbre le rôle pionnier de Hamilton dans la création du mouvement chronographe automatique Calibre 11 en 1969.

Le Chrono-Matic est doté d’un boîtier en acier inoxydable de 48 mm, d’un bouclier de protection sur les poussoirs et les couronnes. Sa palette de couleurs est résolument rétro, combinant un riche cadran bleu marine avec des accents orange vif qui évoquent le monde rempli d’adrénaline du sport automobile des années 1970. Le bracelet en cuir perforé bicolore ajoute un clin d’œil supplémentaire à l’esthétique de la grande vitesse de l’époque.

Ce Chrono-Matic 50 est animé par le mouvement automatique Hamilton H-31, offrant une solide réserve de marche de 60 heures. Le mouvement est équipé d’un spiral Nivachron pour une résistance magnétique et une précision améliorées.

La fonction chronographe fournit deux systèmes de chronométrage indépendants : un pour le chronométrage standard et un autre pour mesurer les intervalles écoulés, avec des sous-cadrans indiquant les secondes, les minutes et les heures.

Si vous n’êtes pas un familier des chronographes, l’échelle tachymétrique sur le bord extérieur permet des calculs de vitesse précis – une fonctionnalité pratique pour les courses automobiles ou toute activité où le timing est critique. Les poussoirs surdimensionnés garantissent une utilisation facile, même avec des gants de course.

Le design distinctif du Chrono-Matic 50 s’étend jusqu’au fond du boîtier, où chaque pièce est numérotée individuellement de 001/150 à 150/150, soulignant son attrait pour les collectionneurs.

Maintenant, voici le problème : on adore cette montre. Le design rétro, les couleurs vives et les caractéristiques techniques me plaisent tous. Mais cette épaisseur ! À plus de 16 mm, il serait trop visible sur un poignet maigre. Si Hamilton avait réussi à la réduire de quelques millimètres seulement, cette montre aurait pu être presque parfaite. Pour moi, c’est un défaut mineur dans une montre par ailleurs fantastique.

La Hamilton Chrono-Matic 50 Limited Edition est disponible dès maintenant, au prix de 2620 € chez Ocarat.