Saucony présente sa ProGrid Omni 9 Armor avec la marque parisienne Starcow

Cette nouvelle version de la ProGrid Omni 9 est dotée d’une cage moulée en KPU, apportant une stabilité et un style affirmés à ce classique Saucony.

Saucony, référence incontournable dans l’univers du running, dévoile une nouvelle version de son emblématique ProGrid Omni 9. Baptisée Omni 9 Armor et proposée à 190 €, cette édition inédite se distingue par ses superpositions caoutchoutées « Armor », alliant stabilité et esthétique revisitée.

Lancée en 2010, la ProGrid Omni 9 s’est imposée comme un modèle iconique pour les amateurs de sneakers, séduisant aussi bien les passionnés de course que les adeptes d’un style affirmé. Son design intemporel reflète parfaitement l’ADN de Saucony, où performance et mode ne font qu’un. Révélée en avant-première en novembre dernier à travers une collaboration exclusive avec la marque parisienne de streetwear Starcow, la version Armor intègre désormais la collection principale Printemps-Été 2025 de Saucony. Elle se décline en trois coloris inédits : Grey, Green et Black, offrant ainsi une nouvelle vision d’un classique revisité.