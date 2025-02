Le casque Dyson OnTrac dans le nouveau clip « Call of » de Ronisia

Dyson, leader mondial de l’innovation technologique, annonce que son casque audio révolutionnaire, le Dyson OnTrac, apparaît dans le dernier clip de Ronisia, « Call of », récemment dévoilé.

Ronisia, figure montante de la scène musicale française avec des fans à travers le monde, met en lumière le Dyson OnTrac dans son nouveau clip. Dans ce clip vibrant, Ronisia explore les thèmes de l’amour jeune avec une énergie naturelle et captivante. La scène met en lumière son talent musical exceptionnel, tandis que le Dyson OnTrac se distingue par son design élégant et innovant.

Le Dyson OnTrac repousse les limites du son avec sa réduction de bruit active avancée, offrant une immersion sonore incomparable. Son design unique permet également de le personnaliser et de créer jusqu’à 2000 combinaisons possibles grâce à une large collection d’accessoires.