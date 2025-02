Saint-Valentin : Savage X Fenty, la griffe de Rihanna, s’invite aux Galeries Lafayette Haussmann

La marque de lingerie, loungewear et vêtements de sport fondée par Rihanna sera disponible aux Galeries Lafayette Haussmann à partir du 5 février.

Savage X Fenty annonce son arrivée au sein des emblématiques Galeries Lafayette Haussmann. Après avoir intégré neuf magasins Galeries Lafayette en 2024, c’est la toute première fois que la marque sera disponible dans le plus iconique de tous : les Galeries Lafayette Haussmann. “Les Galeries Lafayette sont une destination emblématique, et ce lancement marque une étape clé dans notre connexion avec la communauté parisienne, explique Genevieve Kunst, SVP et Directrice Générale Europe, Savage X Fenty.. Nous sommes impatients d’offrir une expérience en magasin axée sur la confiance en soi, l’expression personnelle et la célébration de tous les corps. Avec notre incroyable collection de la Saint-Valentin, nous proposons une gamme de styles qui embrassent l’individualité et toutes les formes d’amour.”



Avec son arrivée à Haussmann, Savage X Fenty poursuit son partenariat exclusif avec les Galeries Lafayette en France, en proposant ses dernières collections de la Saint-Valentin dans le cadre de sa nouvelle campagne Love Your Way, qui célèbre toutes les formes d’amour. Ces collections offrent une variété de styles pour tous, mettant en avant l’individualité et encourageant chacun à trouver la coupe parfaite.

Retrouvez Savage X Fenty et sa toute nouvelle collection de la Saint-Valentin aux Galeries Lafayette Haussmann à partir du 5 février 2025, ainsi que sur Savagex.fr. Les tailles disponibles vont du XS au XL, avec des prix allant de 16,95 € à 74,95 €.



Les collections de la Saint-Valentin, disponibles aux Galeries Lafayette Haussmann à partir du 5 février en plus des modèles phares de Savage X Fenty, incluent :



Loveline – Une alliance de satin et dentelle dans des styles sexy et audacieux aux détails marquants. Modèles disponibles : Culotte, String, Soutien-gorge balconnet, Demi-bustier, Porte-jarretelles, Bustier à armatures, Jupe midi et Gants longs. Coloris : Black Caviar et Timeless Red.



Les Roses – Une collection romantique mettant en avant un motif de roses unique sur de la dentelle délicate, accompagnée d’un sachet parfumé à la lavande, d’un bandana et d’un top court transparent à épaules dénudées. Coloris : Black Caviar et Porcelain Pink.



Niteshade – Des ensembles en satin sensuels qui respirent la romance. Modèles disponibles : Camisole de nuit, Shorty, Robe longue, Nuisette et Peignoir. Coloris : Timeless Red.