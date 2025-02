L’aspirateur à main le plus puissant est signé Dyson 

Aspirez la saleté, les cheveux, la poussière et bien plus encore, de la voiture au bateau.

L’aspirateur Dyson Car+Boat est votre nouveau compagnon pour garantir la propreté des voitures et des bateaux, éliminer les poils d’animaux et vous aider dans les tâches ménagères quotidiennes.

Dyson présente le Dyson Car+Boat, l’aspirateur à main le plus puissant, qui redéfinit les règles du nettoyage à main grâce à une autonomie sur batterie et à des performances de nettoyage inégalées sur le marché. Puissant, polyvalent et peu bruyant, il est conçu pour éliminer la saleté, les débris et les allergènes, ramassant la saleté tenace, les cheveux, les débris, la poussière et les particules aussi petites que les allergènes. Le Dyson Car+Boatest l’aspirateur parfait pour les animaux domestiques, la literie, les voitures, les bateaux et même les espaces les plus exigus.

Alimenté par un moteur tournant à 110 000 tours/minute, il offre une puissance d’aspiration inégalée sans compromettre l’autonomie de la batterie. Avec jusqu’à 50 minutes d’aspiration sans baisse de régime, il offre les meilleures performances du marché. Cette aspiration puissante garantit une performance de nettoyage optimale, permettant d’éliminer efficacement les saletés, les débris et les poils d’animaux les plus difficiles, lors du nettoyage de votre voiture, de votre bateau ou de votre maison. Au-delà de l’aspiration, le système de filtration avancé de Dyson est une autre caractéristique qui distingue l’aspirateur Car+Boat. Il utilise un système de filtration complètement hermétique qui capture 99,99 % des particules fines jusqu’à 0,32, y compris la poussière, les allergènes et même les bactéries. Ce niveau de filtration est important pour obtenir une surface propre, mais aussi pour maintenir un environnement domestique plus sain, car il garantit que les particules potentiellement nocives sont capturées et ne sont pas relâchées dans l’air. Cela est particulièrement utile pour nettoyer certaines surfaces comme les matelas ou les paniers d’animaux qui peuvent contenir des particules allergisantes telles que les acariens ou les squames d’animaux. Avec l’aspirateur Dyson Car+Boat, vous pouvez profiter d’un air plus pur et plus frais, ainsi que d’un espace de vie plus propre. L’aspirateur Dyson Car+Boat est conçu pour votre maison, mais pas seulement. Grâce à sa taille compacte et à ses performances puissantes, il est parfait pour nettoyer l’intérieur des voitures, les cabines de bateaux et les espaces difficiles d’accès. Des tissus d’ameublement aux espaces restreints, rien n’est trop difficile.