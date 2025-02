OMEGA dévoile la Seamaster 37 mm Milano Cortina 2026

Dans exactement un an, le 6 février 2026, tous les regards se tourneront vers la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver Milano Cortina 2026…

Chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, OMEGA marque cette étape symbolique en présentant la Seamaster 37 mm Milano Cortina 2026, un garde-temps qui rend hommage à l’héritage intemporel du design d’une collection emblématique. Le parcours olympique d’OMEGA s’étend sur plus de neuf décennies de chronométrage de haute précision. La marque est Chronométreur Officiel depuis les Jeux de Los Angeles en 1932, développant des technologies pionnières qui ont révolutionné le chronométrage sportif.





Cette édition spéciale proposée à 21 200 € combine des éléments classiques du design iconique de la Seamaster avec un savoir-faire moderne. Le boîtier symétrique, réalisé en or Moonshine™ 18K, affiche des proportions élégantes sublimées par une finition polie, tandis que la couronne hexagonale distinctive rappelle les montres Seamaster des premiers Jeux Olympiques. Le cadran, d’un blanc en émail Grand Feu, sert de toile de fond élégante aux indexes sculptés en or Moonshine™ 18K. Les aiguilles dauphine en or 18K, polies au diamant et facettées, se marient harmonieusement avec les repères transférés en émail gris Petit Feu, y compris la typographie caractéristique de Seamaster et de la minuterie.



« Cette montre incarne notre excellence olympique depuis Los Angeles », déclare Raynald Aeschlimann, Président et CEO d’OMEGA. « Bien que le design de la Seamaster 37 mm soit resté remarquablement constant depuis les Jeux de Melbourne en 1956, notre technologie de chronométrage n’a cessé de se perfectionner. »

À l’intérieur, le calibre Co-Axial Master Chronometer 8807, à remontage automatique, témoigne de l’excellence d’OMEGA en matière de précision, de performance et de résistance magnétique, garantis par la certification Master Chronometer, avec des tests validés par l’Institut Fédéral Suisse de Métrologie (METAS).



https://www.omegawatches.com/fr-fr/watch-omega-seamaster-37-mm-co-axial-master-chronometer-37-mm-52253372004001