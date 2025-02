Focal Utopia Cinema, un vrai cinéma privé

Focal révèle Utopia Cinema, une gamme d’enceintes intégrées d’excellence pour les salles

de cinéma privées.

Immersion sonore sans égale, précision exceptionnelle, flexibilité et personnalisation de l’installation : ces produits forment une solution complète répondant aux besoins des salles les plus vastes (jusqu’à 200 m2 ). Avec Utopia Cinema, la marque française fleuron de l’acoustique offre ce qui se fait de mieux sur le marché de l’intégration haut de gamme et du Home Cinéma.

De la post-production jusqu’à l’écoute en salle, Utopia Cinema combine des technologies exclusives et un savoir-faire unique pour délivrer un son sans compromis où chaque détail sonore est sublimé. Les deux enceintes de la gamme – Cinema LCR et Cinema SUB – ont été conçues pour créer une installation Home Cinéma complète et puissante. Elles peuvent être également associées aux produits de la gamme 1000 Series de Focal, pour répondre à toutes les envies d’installation avec un même son signature.

Cinema LCR et Cinema SUB intègrent des haut-parleurs issus du meilleur des enceintes professionnelles Focal pour une précision inégalée des aigus, une retranscription des voix avec une clarté exceptionnelle, un contrôle sans compromis des basses. Chaque haut- parleur est réglable pour une personnalisation totale en fonction de l’acoustique de la pièce. L’immersion est grandeur nature, même dans les environnements d’écoute les plus vastes

Cinema LCR et Cinema SUB impressionnent par leurs performances mais aussi par leur modularité sans limite. Enceintes et subwoofers peuvent être fixés sur ou dans les murs, se positionner à l’horizontale ou à la verticale et même être additionnés au nombre souhaité, pour une installation sur mesure à la maison. À leur adaptabilité s’ajoute une intégration discrète grâce aux équerres de fixation fournies et à leurs porte-tissus sobres et élégants

Focal Utopia Cinema : 9 999 euros / Cinema Sub : 4 999 euros