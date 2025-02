Les jumelles augmentées ENVISION primées au CES

A l’occasion du CES 2025, Unistellar, pionnier des télescopes intelligents à vision amplifiée, a présenté ENVISION, les premières jumelles à réalité augmentée pour observer les étoiles et la nature.

Développées en partenariat avec Nikon, ENVISION intègre un système de projection en réalité augmentée pour fournir des informations contextuelles instantanées. Après un premier succès auprès du public lors de sa campagne de financement participatif où Unistellar a collecté 2,7M$ sur Kickstarter, ENVISION a déjà été reconnu par la Consumer Technology Association avec un CES 2025 Innovation Award.

ENVISION allie haute qualité optique et fonctionnalités avancées de réalité augmentée. En randonnée, elles permettent de lire les terrains, d’identifier sentiers et repères, incluant montagnes, chemins et rivières, et d’indiquer les sources d’eau. Pour l’observation des étoiles, elles révèlent les trésors du ciel nocturne, reconnaissant plus de 200 000 étoiles. Connecté à un smartphone et doté d’une application reliée à une base de données exhaustive de cartes et d’informations contextuelles, l’utilisateur voit ainsi apparaître, superposées dans son champ de vision, diverses informations en fonction du mode sélectionné.