Abyx, des montres connectées entre élégance intemporelle et style inspiré de Naruto

Abyx combine innovation, style et inspiration unique en proposant une gamme de montres connectées qui s’adapte à tous les goûts. Cette collection se divise en deux univers distincts : L’élégance intemporelle des modèles classiques, pour les amateurs de sobriété et de modernité. Mais aussi le style audacieux et vibrant inspiré de Naruto, parfait pour les fans du célèbre manga qui souhaitent afficher leur passion au quotidien.



Que l’on préfère l’intemporalité du minimalisme ou l’originalité d’un design inspiré de l’animation japonaise, les nouvelles montres Abyx s’adaptent à toutes les personnalités. Chaque montre de la collection allie esthétique et fonctionnalité, offrant un suivi quotidien pratique, comme la gestion des notifications, le suivi d’activités ou la surveillance de la santé.

Abyx Touch 3 : élégante et performante, elle dispose d’un écran IPS et offre une autonomie de 15 jours. Disponible au tarif de 49,99 € sur Amazon, decathlon.fr, e-squad.com.



Abyx Touch 5 : avec son boîtier en alliage de zinc, son écran AMOLED HD et une autonomie de 20 jours, elle incarne la robustesse et la précision. Disponible au tarif de 79,99 € sur Amazon, decathlon.fr, e-squad.com.



L’Abyx Fit Saturn 4 offre un design alliant robustesse et élégance, avec un écran AMOLED HD 1,52’’ et 20 jours d’autonomie. Idéale pour les sportifs et aventuriers urbains, elle propose plus de 100 modes et un suivi santé complet. Disponible au tarif de 49,99 € chez Amazon, decathlon.fr, e-squad.com.



La version NARUTO SHIPPUDEN de la Touch 5 propose des cadrans et bracelets inspirés des héros emblématiques comme Naruto, Sasuke, Itachi et Kakashi. Disponible au tarif de 79,99 € sur Amazon, decathlon.fr, e-squad.com.



La version NARUTO SHIPPUDEN de la Touch 3 ajoute une touche unique avec des options de personnalisation inspirées des héros de l’animé. disponible au tarif de 49,99 € sur Amazon, decathlon.fr, e-squad.com.