On a testé l’Ultimate Ears Miniroll

Lorsque vous achetez un haut-parleur Bluetooth bon marché, vous devez généralement choisir entre la portabilité et le volume. Les portables de petite taille ne crient pas souvent aussi fort, tandis que les plus gros nécessitent beaucoup plus de transport. Ultimate Ears estime que son nouveau Miniroll se situe au bon endroit. Ce successeur rétréci du Roll and Roll 2 passe-partout tient dans la paume de votre main, mais peut diffuser des listes de lecture comme un haut-parleur beaucoup plus gros.

S’il peut être à la hauteur de ce battage médiatique, cet engin semble être une bonne affaire. Une sangle de transport intégrée et la résistance aux intempéries familière de l’UE l’aident également à se démarquer de ses concurrents, notamment le Tribit Stormbox Micro 2 vieillissant et le nouveau JBL Clip 5. Mais avec un ensemble de fonctionnalités par ailleurs limité, s’agit-il plutôt d’une merveille unique ?



Design et finition : petite et ronde

De la taille d’une paume et en forme de rondelle, l’Ultimate Ears Miniroll ne serait pas déplacé sur une patinoire. Il présente toutes les caractéristiques des autres enceintes UE, y compris le tissu robuste et résistant aux taches sur le dessus et une base en caoutchouc adhérente en dessous. Des boutons de volume familiers et surdimensionnés font également leur apparition.

Calming Pink mis à part, la sélection de couleurs du Miniroll joue plutôt en toute sécurité : Gentle Black, Majestic Blue et Revive Grey ne sont pas aussi jazzy que certains des efforts précédents d’Ultimate Ears. C’est cependant une bonne chose si vous aimez que votre technologie passe inaperçue.

La sangle en caoutchouc à l’arrière est très extensible : elle s’enroule facilement autour du guidon de mon vélo et je n’ai eu aucun mal à la fixer à un sac à dos. La sangle est maintenue en place par une vis d’aspect industriel, qui utilise un filetage commun de 1/4 de pouce, de sorte que l’enceinte se boulonne facilement sur un trépied ou un support d’enceinte.

Le Miniroll est suffisamment petit pour se glisser dans une poche de pantalon et, avec ses 279 g, ne vous alourdira pas autant que ses rivaux Tribit et JBL. Il semble cependant d’une densité rassurante et est construit pour survivre à des chutes de 1,2 m. Ce n’était pas pire pour l’usure lorsque mon chat l’a fait tomber du comptoir de la cuisine et sur le carrelage.

Il est bien sûr résistant à la poussière et à l’eau IP67. Presque toutes les enceintes Ultimate Ears disposent de ce niveau de protection élémentaire. J’aime le fait que l’UE soit capable d’y parvenir tout en utilisant davantage de matériaux recyclés que la version précédente.

Fonctionnalités et batterie : juste l’essentiel

Compte tenu du prix, je n’ai pas été surpris que le Miniroll ne propose que l’essentiel. Vous ne trouverez ici aucun microphone pour les appels mains libres, et le port USB-C situé en bas est uniquement destiné au chargement. Il ne peut rien faire d’extraordinaire, comme laisser le haut-parleur agir comme une batterie pour vos autres gadgets ou écouter de la musique via un câble – et Ultimate Ears n’en inclut pas de toute façon dans la boîte, au nom de la durabilité. Il n’y a pas non plus d’entrée auxiliaire de 3,5 mm.

Vous ne trouverez que deux boutons sur le côté gauche de l’enceinte : lecture/pause et alimentation/appairage. Le bouton de lecture peut faire avancer ou reculer les pistes en appuyant deux ou trois fois, ce qui est pratique lorsque votre téléphone est hors de portée.

Maintenir le bouton de lecture enfoncé active l’astuce la plus intéressante du Miniroll : le mode Party Up. Il vous permet de synchroniser un nombre illimité de Minirolls ensemble pour multiplier le son. C’est une avancée bienvenue par rapport au Wonderboom 4, qui ne peut en associer que deux pour un son stéréo sans fil. Officiellement, cela utilise la technologie Auracast, qui est censée être indépendante de l’appareil, mais je n’ai pu la faire fonctionner qu’avec un autre haut-parleur Miniroll. Vous ne pouvez pas non plus le coupler avec d’autres enceintes UE.

La seule chose que vous n’obtenez pas ici est une sorte de contrôle ou de réglage basé sur une application. Cela signifie qu’il n’y a pas de préréglages d’égalisation parmi lesquels choisir, ce qui est un inconvénient si vous n’aimez pas le son par défaut riche en basses (plus de détails à ce sujet dans la section suivante).

La durée de vie de la batterie est très respectable, se situant très près des douze heures de musique par charge revendiquées par l’UE lors de mes tests. C’est assez confortable pour des excursions d’une journée entière, une bande-son d’accompagnement pour vos heures de travail ou des fêtes à la maison qui se terminent tôt le matin. J’aime la façon dont le fait de maintenir les deux boutons de volume enfoncés en même temps annonce également le pourcentage de batterie restant.

Qualité sonore : sérieusement criarde

L’Ultimate Ears Miniroll m’a impressionné dès que j’ai commencé à y diffuser Spotify. Il s’agit d’une bête riche en basses qui devient beaucoup plus bruyante qu’elle ne le devrait, compte tenu de ses proportions portables. Cela ne défie pas tout à fait la physique, mais était suffisamment fort pour remplir le débarras que j’utilise comme bureau à domicile. Si vous souhaitez bien commencer la fête, vous aurez besoin de quelque chose de plus grand, mais l’un d’entre eux fera volontiers la bande-son d’un dîner de famille ou d’une soirée de jeux.

Au contraire, le volume épique du Miniroll peut jouer contre cela. Si vous ne faites pas attention, il vibrera sur certaines surfaces ou résonnera contre tout ce à quoi vous avez fixé sa sangle. Le calme sonore trébuche définitivement lorsque vous augmentez correctement les choses, donc je suis largement resté à des niveaux plus raisonnables.

Même à ce moment-là, j’ai été surpris par l’ampleur de l’offre bas de gamme. UE a absolument donné la priorité aux basses, ce qui rend la musique encore plus corsée lorsque vous êtes à quelques mètres du haut-parleur large bande de 46 mm et du radiateur de basses passif. Les synthés silencieux de Got What I Got de Fox Stevenson étaient présents et corrects. Éloignez-vous (surtout à l’extérieur) et il ne tremble pas de manière aussi convaincante ; il existe de meilleures enceintes d’extérieur, mais aucune n’est aussi compacte que le Miniroll.

D’un autre côté, vous n’obtenez pas le genre de détails dans les médiums et les aigus d’autres haut-parleurs plus neutres. La voix chuchotée de Billie Eilish sur Bad Guy est avalée par la ligne de basse à volume modéré, tandis que les percussions deviennent croustillantes et sifflantes lorsque vous montez plus fort. Ce n’est cependant pas une mauvaise performance pour un haut-parleur aussi petit – et si le volume est prioritaire, vous ne serez pas déçu.

Verdict d’Ultimate Ears Miniroll

Les haut-parleurs Bluetooth à emporter partout sont plus amusants que nuancés, et sur ce plan, le Miniroll est définitivement à la hauteur. Il est petit mais robuste, la sangle intégrée est très utile pour les voyages et offre trop de volume. Les concurrents peuvent coûter un peu moins cher, mais ils ne peuvent pas être aussi bruyants.

Ce n’est cependant pas comme si les haut-parleurs compacts et robustes étaient rares. Sans application compagnon ni égaliseur personnalisable, vous voudrez peut-être chercher ailleurs si une liste complète de fonctionnalités est la plus importante. L’UE Wonderboom 4 n’est pas non plus beaucoup plus cher si vous souhaitez un son plus complet.

Cependant, par pure simplicité, le Miniroll mérite toujours ma recommandation.