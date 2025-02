LG présente ses téléviseurs d’hôtel Google Cast

LG va dévoiler ses nouveaux téléviseurs d’hôtel intégrés à Google Cast lors de l’ISE 2025, le salon international de l’intégration de systèmes et de l’audiovisuel qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 4 au 7 février.

Google Cast, la technologie de Google qui permet de diffuser les divertissements et applications depuis le téléphone, la tablette ou l’ordinateur directement sur le téléviseur, améliore l’expérience des clients en fournissant un accès sécurisé et pratique aux services de streaming OTT. Avec cette innovation centrée sur l’utilisateur, LG renforce son leadership sur le marché des téléviseurs pour l’hôtellerie, qui reste un domaine clé pour l’activité B2B en pleine croissance de l’entreprise.



Depuis le 10 janvier, les téléviseurs d’hôtel LG fonctionnant sous webOS23 ou une version plus récente peuvent désormais offrir le confort de Google Cast avec des fonctionnalités spécifiques aux hôtels. Google Cast pour les téléviseurs d’hôtel est mis en œuvre avec une isolation du réseau pour garantir la confidentialité dans les chambres d’hôtel.

Pour connecter un appareil personnel à un téléviseur d’hôtel LG et profiter d’un streaming de contenu transparent, les clients n’ont qu’à scanner un code QR affiché sur l’écran du téléviseur*, ce qui évite aux utilisateurs d’entrer des informations personnelles ou de se connecter à leurs applications OTT préférées sur le téléviseur. La connexion reste active pendant toute la durée du séjour.

Au moment du départ, l’historique de la connexion est automatiquement effacé, ce qui permet à l’utilisateur de vivre une expérience sûre et sans tracas.

LG renforce sa présence sur le marché de l’hôtellerie et de la restauration, en proposant une large gamme de solutions innovantes et sur mesure, notamment des téléviseurs pour hôtels, des logiciels et des enseignes numériques. En 2023, LG a dévoilé le premier téléviseur d’hôtel au monde avec AirPlay – la technologie de partage de contenu sans fil d’Apple – qui a été déployé à l’échelle mondiale en 2024. Avec l’ajout de Google Cast, le téléviseur d’hôtel de LG est devenu le premier au monde à offrir simultanément AirPlay et Google Cast, offrant ainsi un confort inégalé aux clients. LG fournit également la solution de gestion Pro:Centric pour les téléviseurs d’hôtel, permettant aux opérateurs hôteliers de personnaliser sans effort le contenu pour les chambres individuelles, automatiquement affiché à l’écran lorsque les clients s’enregistrent.

« Les téléviseurs LG pour hôtels équipés de Google Cast offriront aux clients une expérience de divertissement transparente », a déclaré Tiger Lan, Directeur Principal de l’ingénierie pour les expériences multi-appareils chez Google. « Nous sommes ravis de constater l’engagement de LG à proposer cette intégration Cast transparente à l’industrie hôtelière, offrant ainsi aux voyageurs le confort familier de leur domicile pendant leurs déplacements. »

« De nos jours, de nombreux clients d’hôtels souhaitent diffuser leurs contenus préférés sur le téléviseur de leur chambre à partir d’un appareil personnel », a déclaré Paik Ki-mun, Responsable de l’activité Information Display Business de LG Media Entertainment Solution Company. « Avec les téléviseurs LG Hôtel intégrant Google Cast, ils peuvent profiter d’une expérience de streaming sécurisée et pratique, comme ils en ont l’habitude chez eux. Nous continuerons à renforcer notre position de leader sur le marché des téléviseurs pour l’hôtellerie et à améliorer nos stratégies sectorielles B2B. »

Le stand de LG à l’ISE 2025 comprendra un espace d’exposition axé sur l’hôtellerie et ayant pour thème « Transformer les séjours en expériences hospitalières mémorables », où les visiteurs pourront découvrir les téléviseurs d’hôtel de LG avec Google Cast de première main.