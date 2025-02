XGIMI Halo+ New, un vidéoprojecteur portable avec Netflix intégré

XGIMI avait totalement bouleversé le marché de la vidéoprojection, en lançant le Halo+, un modèle nomade, design et d’une simplicité d’installation sans pareil. Fort de ce succès mondial, le fabricant leader de la vidéoprojection propose une nouvelle version simplement appelée Halo + New. Google TV, Netflix en natif et tout ce qui a fait le succès de ce modèle devenu iconique, sont présents dans cette nouvelle version au design plébiscité et aux performances de premier ordre. Le Halo + New offre une expérience de divertissement immersive sans compromis, où que vous soyez. Halo+ New est au prix conseillé de 799 €

Une immersion grand format

Avec le Halo+ (New), bénéficiez facilement d’une image entre 60 et 120 pouces, pour transformer n’importe quel espace en une véritable salle de cinéma. Grâce à son rapport de projection de 1,2:1, il s’adapte à vos besoins, que vous soyez chez vous ou en extérieur.

Une installation intelligente et sans contrainte

Grâce à sa technologie d’adaptation intelligente de l’image (ISA), il ajuste automatiquement la mise au point, l’alignement de l’écran, et contourne les obstacles pour une configuration rapide et sans effort.

Doté de Google TV et du Google Play Store, le Halo+ (New) vous donne accès à plus de 5000 applications, dont Netflix, YouTube et Prime Video. Que ce soit pour une soirée en famille ou un moment de détente en pleine nature, ce vidéoprojecteur vous divertira où que vous soyez.

Avec Google Cast intégré, diffusez sans fil vos applications, jeux et contenus préférés directement depuis vos appareils Android ou Apple. De plus, l’assistant Google intégré à la télécommande vous permet d’ouvrir des applications, de rechercher des vidéos et bien plus encore, facilement et instantanément.

Le Halo+ (New) allie des visuels d’une clarté inégalée, grâce au moteur d’image avancé X-VUE, et un son Hi-Fi produit par deux haut-parleurs Harman Kardon de 5 W. Les couleurs sont éclatantes, les détails saisissants, et les basses profondes, pour une immersion totale.

Ajoutez une touche esthétique à votre intérieur

Avec l’application XGIMI Wall, personnalisez vos espaces en projetant des fonds d’écran dynamiques et des contenus vidéo créatifs. Cette application unique est téléchargeable directement sur Google Play, pour une expérience visuelle encore plus enrichie.

Respectueux de l’environnement, le Halo+ (New) réduit la lumière bleue pour préserver votre santé visuelle et offre une durée de vie exceptionnelle grâce à sa lampe LED ultra-efficace. Portable et compact, il est équipé d’une batterie intégrée offrant jusqu’à 2,5 heures d’autonomie, parfait pour toutes vos aventures.