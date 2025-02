Les montres Casio x Pac-Man, une touche de jeu rétro à votre poignet

La nouvelle gamme Casio x Pac-Man célèbre les 45 ans du blob jaune affamé…

En ce qui concerne Pac-Man, c’est toujours la même heure : l’heure du dîner. Mais avec une place permanente sur le cadran de cette montre anniversaire Casio x Pac-Man ABL-100WEPC-1BER (ci-dessus), il saura bien quand il grignote entre les repas.

Sorti pour marquer le 45e anniversaire de la première apparition du blob jaune affamé dans les salles d’arcade, tout comme le jeu, il s’agit d’une simple montre, affichant l’heure, la date et la durée de vie restante de la batterie sur son écran rétroéclairé par LED. Mais elle possède quelques fonctions supplémentaires pratiques. au-delà de ça.

Vous bénéficiez également d’un chronomètre, d’un compte à rebours et de la possibilité de configurer jusqu’à cinq alarmes différentes, et même d’un compteur de pas intégré. Cela ne serait pas très utile à Pac-Man, car il n’a pas de jambes. Vous pouvez également le connecter à votre téléphone via Bluetooth.

Le boîtier résistant aux éclaboussures est fixé à un bracelet en acier inoxydable et, mis à part le design subtil du labyrinthe et l’apparence de Pac-Man et de quelques cerises, c’est un hommage assez discret à l’une des véritables icônes du jeu vidéo. Mais si vous souhaitez exprimer un peu plus ouvertement votre amour pour les jeux classiques, trois autres montres anniversaire sont disponibles dans la gamme Casio x Pac-Man.



Le plus rétro est le CA-53WPC-1BER, doté d’un cadre jaune vif et d’un ensemble complet de boutons de calculatrice. Les deux modèles restants partagent le même design, avec les quatre fantômes (Blinky, Pinky, Inky et Clyde) du jeu, mais l’A168WEPC-7AER est argenté avec un bracelet en acier inoxydable et le F-91WPC-1AER. est noir avec un en résine.

Les quatre montres Casio x Pac-Man sont disponibles à l’achat dès maintenant, mais seulement en quantités limitées, alors ne perdez pas trop de temps à décider laquelle acheter.