CES 2025 : JMGO a dévoilé ses vidéoprojecteurs stars à prix sage 

JMGO, spécialiste de la vidéo projection laser a dévoilé lors du CES 2025 une série de nouveaux produits qui redéfinissent les standards de l’industrie : L’O2S Ultra 4K, le N3 Ultra Max et le fameux N1S Ultimate 4K. Dotés de technologies de pointe et uniques, ces produits JMGO s’appuient désormais sur l’intelligence artificielle pour transformer le quotidien des utilisateurs. Ils ont fait sensation au CES, salués unanimement par le public et les experts :



Le N1S Ultimate 4K, modèle phare de JMGO, a de nouveau été salué au salon CES. Déjà révélé au salon IFA 2024 à Berlin, ce vidéoprojecteur continue de surprendre le public par ses incroyables performances et son prix maîtrisé. Ce nouveau modèle de JMGO incarne la convergence parfaite de la technologie, du design et de l’intelligence artificielle. Il est monté sur un châssis de type Gimbal ou « balancelle » qui offre une rotation horizontale et un pivotement vertical, ce qui simplifie le positionnement du vidéoprojecteur. Couplé à six outils de réglage automatique de l’image, ce système garantit une installation rapide et permet d’obtenir une image bien ajustée, allant jusqu’à 150 pouces, avec un minimum d’effort. Ce design ergonomique est parfait pour ceux qui cherchent à installer leur appareil facilement, même dans des environnements divers.





L’O2S Ultra 4K est une autre petite merveille de JMGO prévue pour 2025. Avec ses dimensions réduites, le vidéoprojecteur ultra-compact à ultra-courte focale n’en finit plus de surprendre. L’O2S Ultra 4K est le vidéoprojecteur à ultra-courte focale le plus compact du marché. Il suffit d’une courte distance par rapport au mur pour une installation facilitée et optimisée en termes d’espace et offre une qualité d’image 4K époustouflante.

Il offre une taille d’écran pouvant atteindre 254 cm (100 pouces) à une distance de seulement 14,6 cm (5,75 pouces).

Ce modèle embarque également la technologie MALC 3.0 pour une luminosité de 2 500 lumens ISO, une couverture de couleurs BT.2020 à 110 % et un contraste natif de 1800 :1. Ajoutez à cela la prise en charge du Dolby Vision et un design qui s’intègre dans n’importe quelle pièce, il est clair que JMGO a créé quelque chose de spécial et marquera un tournant dans le monde de la vidéo projection.



Enfin, le N3 Ultra Max, déjà lancé en Chine, a fait sa première apparition au CES 2025. Ce vidéoprojecteur intègre un impressionnant moteur laser triple-couleur et propose la technologie MALC 3.0. Le MALC ne se contente pas d’assurer une forte luminosité : il excelle aussi dans la réduction du « speckle », ces artefacts couramment associés aux projecteurs à triple laser. Le vidéoprojecteur pivote de manière motorisée pour faciliter son positionnement, le tout piloté à distance par une télécommande Bluetooth. Différents modes sont proposés comme le pas-à-pas façon « Lens-shift » ou de manière plus ample pour ajuster la position verticale et horizontale. JMGO repousse les limites et propose un système automatique d’une précision inouïe et s’inscrit parfaitement dans la tendance croissante des projecteurs « lifestyle ».