Essai – Mini Cooper Electric, toujours aussi craquante

Mini accélère son offensive électrique avec une gamme composée de trois autos, la Countryman, l’Aceman et la Cooper. Nous avons essayé cette dernière, dans sa version d’accès, et c’est déjà très séduisant. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

C’est la cinquième génération d’une auto qui est rapidement devenue la coqueluche des beaux quartiers et des bords de plage, et ce, depuis son lancement en 1959 ! S’en est suivi une carrière de plus de quarante ans, avant que la marque ne soit rachetée par BMW et nous revienne sous une forme revival plus volumineuse, plus moderne, et toujours aussi attachante ! Au point que la Mini Cooper en est à sa cinquième génération. On la reconnait à sa calandre plus large, ses gros feux avant cerclés de LEDs, ses feux arrière triangulaires… Elle est toujours aussi sympa, non ?

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Intérieur, extérieur, moteurs, tout ! Tenez, notre Cooper d’essai existe également avec des motorisations thermiques : mais pour les distinguer, il y a deux astuces. Pour améliorer l’aérodynamique (et donc l’autonomie) des versions électriques, celles-ci ont des poignées de portes intégrées (sur la thermique, c’est affleurant) et elles n’ont pas d’extensions d’ailes. Rusé, non ?

Et sous le capot ?

Si les versions thermiques ont droit à un moteur trois cylindres de 156 ch et un quatre cylindres de 204 chevaux, la version purement électrique débute à 184 ch (notre modèle d’essai). Deux motorisations plus puissantes sont également disponibles : 218 ch, voire 258 ch dans la fameuse finition sportive JCW (John Cooper Works). En ce qui nous concerne, le modèle est livré avec la « petite » batterie : 36,8 kWh utiles, et une autonomie mixte de 305 km. Les deux autres reçoivent une batterie de 49,8 kWh et, malgré leur puissance supérieure, peuvent espérer plus de 400 km d’autonomie. En théorie…

Et au volant, ca donne quoi ?

Ceux qui connaissent, comme moi, les différentes générations de Mini (jusqu’à avoir possédé une Chic de 1999) noteront le passage à la modernité, rien qu’en examinant l’espace intérieur. On y est toujours bien installé, certes, mais entre l’énorme dalle TFT couleur, de la forme d’un bon vieux 33 tours, l’affichage tête haute, le revêtement en tissu (rétro-éclairé), il y a là un véritable effet whaouh ! La position de conduite est bonne, on est bien installé et, avant de tourner le petit commutateur sur la console centrale, qui met l’auto sous tension, on réalise effectivement qu’entre les différents modes de conduite (qui changent l’ambiance sonore et visuelle) et la pléthore d’informations, il faut un peu de temps pour maîtriser l’environnement de conduite. Mais on s’y fait !

Ensuite, faute d’avoir pu essayer les versions plus puissantes de la Cooper électrique (ça viendra…), on peut déjà vous dire que la version 184 ch ne trahit pas, absolument pas, l’ADN de ce qu’est une Mini. A savoir : direction directe et précise, suspensions fermes, châssis vif et réactif. L’expression « un gros karting » n’est toujours pas usurpée. Cette auto est communicative, elle vous secoue un peu, mais elle vous colle la banane à chaque départ de feu vert (le 0 à 100 km/h est couvert en 7,3 secondes – c’est 6,7 sur la 218 ch, et 5,9 sur la JCW), elle vous donne envie de vous engager dans chaque virage, elle est marrante. Au-delà du côté rigolo, il faut aussi saluer l’excellence du calibrage des commandes. Freins, accélérateur, direction, on vit la route en Mini. Électrique, ou pas…

Son point fort ?

Le design, iconique, est toujours aussi craquant. L’autonomie n’est pas dingue, la vitesse de recharge non plus (75 kW sur borne rapide), mais dans le cadre d’un usage peri-urbain, son charme est réel.

Les chiffres clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 184 ch

Couple : 290 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1540 kilos

Vitesse maxi : 160 km/h

0 à 100 km/h : 7,3 sec

Conso officielle / de l’essai : 13,8 kWh /100 / 15 kWh/100

Prix : gamme Mini Cooper Electric à partir de 30 650 €

Le verdict de Stuff

Elle est stylée, elle est drôle, elle est agréable à conduire, l’intérieur est hyper-design et, à son volant, on sourit autant qu’à bord d’une Mini Cooper des années 60. N’est-ce pas là l’essentiel ?