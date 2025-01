L’Instax Evo Wide surdimensionne l’appareil photo instantané hybride de Fujifilm

Impressions volumineuses, soit sur l’appareil, soit depuis votre téléphone.

Il n’est pas exagéré de dire que Fujifilm a joué un rôle majeur dans la redynamisation des appareils photo instantanés – mais parcourez la gamme Instax de la société et vous seriez pardonné de penser que le film n’est disponible qu’en deux variétés. Il existe de nombreux appareils photo Instax Mini et Instax Square, tandis que l’Instax Wide, plus grand format, n’a pas connu autant d’amour. Le nouvel Instax Evo Wide vise à remédier à cela.

L’hybride de style rétro étend de nombreuses caractéristiques et fonctions de l’Instax Evo Mini, vous permettant de prendre des photos directement à travers l’objectif le plus large de n’importe quel appareil photo instantané Instax, ou d’imprimer des photos sans fil à partir d’un smartphone couplé via Bluetooth. Il s’appuie pleinement sur la nature amusante et rétro du film instantané, avec un tas de filtres et d’effets photo pour personnaliser vos clichés, et un levier d’impression similaire à une manivelle de rembobinage d’appareil photo classique. Il y a aussi un levier d’obturation poussoir au lieu d’un bouton.

Une vue grand angle de 16 mm suffit pour intégrer de vastes paysages dans chaque prise de vue, tandis que la vue « standard » de 28 mm sera un meilleur choix pour les portraits, les sujets plus rapprochés ou lorsque vous utilisez le miroir monté à l’avant pour aligner les selfies. La composition est gérée via le viseur LCD 3,5 pouces (qui ne prend pas en charge les entrées tactiles). Comme avec les autres hybrides de Fuji, vous prenez en réalité des images numériques ; ici, il utilise un capteur de 16 MP à peu près aussi grand que celui de la plupart des smartphones.

Les filtres et les effets sont à l’ordre du jour, avec des molettes dédiées pour ajuster la dominante de couleur, imiter l’apparence d’un film analogique ou ajouter des éléments comme une double exposition ou une fuite de lumière. Une bague de contrôle autour de l’objectif vous permet de contrôler la force de chaque effet.

La durée de vie de la batterie est estimée à 100 impressions par charge, mais gardez à l’esprit qu’une grande partie du film Instax Wide vous coûtera environ 90 €. C’est donc un bon travail, il vous permettra de prendre des photos sans imprimer chaque photo. Un emplacement pour carte microSD complète le modeste stockage intégré de l’appareil photo, qui suffit pour environ 45 photos.

L’Instax Wide Evo est maintenant en vente au prix de 350 €. Envie de l’associer à l’étui officiel pour appareil photo ? Cela fera 38 € supplémentaires, s’il vous plaît.

Pour coïncider avec le lancement, Fuji a également lancé un nouveau pack de films Instax Wide. Le film Brushed Metallics remplace la bordure blanche habituelle par des bordures imitant l’or, le bronze, l’argent et d’autres métaux précieux. Attendez-vous à ce qu’ils vous coûtent environ 18 € pièce.