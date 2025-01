La nouvelle Swatch Scuba Fifty Fathoms rose se la joue Barbie

La nouvelle Pink Ocean Swatch Scuba Fifty Fathoms est parfaite pour Barbie star des pontons.

Swatch a dévoilé un nouvel ajout ludique à sa collection Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, et elle fait tourner les têtes pour toutes les bonnes raisons. Voici la Pink Ocean, une montre vibrante rendant hommage à l’emblématique Fifty Fathoms de Blancpain – la première véritable montre de plongée au monde.

Avec son esthétique rose audacieuse et ses liens avec la nature, c’est le mélange parfait de plaisir, de mode et de fonctionnalité, et oui, il donne une ambiance Barbie sérieuse.

Tout comme les autres modèles Scuba Fifty Fathoms, la Pink Ocean est fabriquée à partir du biocéramique brevetée de Swatch. Son boîtier de 42 mm offre une résistance à l’eau de 91 m (300 pieds) et une lunette tournante unidirectionnelle. Son cadran brossé soleil comporte des index, des aiguilles et une échelle de plongée de 60 minutes en Super-LumiNova de qualité A, garantissant une lisibilité même dans les eaux les plus profondes.

Un fond en verre saphir transparent révèle le mouvement mécanique SISTEM51, décoré d’une impression numérique d’eau aux teintes roses et de la Ceratodoris rosacea, un nudibranche vibrant qui a inspiré le coloris. Cinq inscriptions de motivation, dont « Protégez ce que vous aimez » et « Immergez-vous », complètent le thème océanique.



Tout comme la récente Blue Lagoon Fifty Fathoms, la conscience écologique est un autre point fort. Le bracelet de style NATO est fabriqué à partir de filets de pêche recyclés, tandis que la boucle et les passants sont fabriqués en biocéramique. Tout cela est enveloppé dans un design qui fait plaisir – parfait pour la Barbie biologiste marine ou la Barbie plongée.

La Pink Ocean est proposée au prix de 400 € et disponible dans certains magasins Swatch à travers le monde.