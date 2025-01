On a testé le Leica Cine Play 1 : quand le home cinéma rencontre le design

Les projecteurs de home cinéma sont rarement les gadgets les plus gracieux, ils sont donc généralement cachés une fois passé le générique de votre dernière soirée cinéma. Le Leica Cine Play 1, en revanche, mérite une exposition permanente. Ce Shiner 4K se démarque par un châssis entièrement métallique, un encombrement compact et un design industriel digne de porter le célèbre logo rouge.

Comme le Leica Cine-1 à focale ultra-courte, le Cine Play 1 partage une grande partie de son fonctionnement interne avec un modèle Hisense – en l’occurrence le C2 Ultra. Sauf que le spécialiste allemand des objectifs a fourni ici son propre verre asphérique, ainsi qu’une technologie maison de traitement d’image et de réglage de la mise au point qui promet de fournir une image superbement nette. Une lampe triple laser lumineuse devrait également fournir un contenu HDR percutant.

3490 €, cela représente un prix assez élevé par rapport à ses rivaux DLP 4K à courte focale qui sont tout aussi conviviaux, tels que le Xgimi Horizon S Max et le LG CineBeam Q, encore plus petit. L’accent mis sur la qualité d’image peut-il justifier un tel prix.

Design & finition : gravure de mode

Les projecteurs ont parcouru un long chemin depuis les boîtes en plastique blanc d’il y a dix ans, qui auraient plus leur place dans une salle de classe que dans une configuration de cinéma maison, mais le Leica Cine Play 1 se démarque toujours de la foule. Le cube compact est enveloppé d’aluminium, avec des côtés uniformément perforés pour une circulation d’air abondante sur la puce DLP et la source de lumière laser. Le panneau avant noir brillant, qui contient l’objectif, est le seul aimant à empreintes digitales – et de toute façon, vous ne devriez vraiment pas mettre vos doigts près du verre de l’objectif.

Le Cine Play 1 est livré pré-monté sur un support de table, ce qui en fait un excellent choix pour une configuration home cinéma plus temporaire. Il s’incline pour le réglage de l’image, mais ne pivote pas. La façon dont il intègre le câble d’alimentation pour réduire les enchevêtrements de fils entrant dans le projecteur lui-même est vraiment astucieuse. Leica vous vendra un support au sol assorti pour 395 €, qui peut faire la même chose.

Ensemble, le projecteur et le support de table pèsent moins de 10 kg. Nous pouvions facilement le déplacer d’une pièce à l’autre et la base en caoutchouc épais garantissait qu’il restait stable partout où on le posait. Il est livré avec un étui de transport séparé pour le bloc d’alimentation externe et une télécommande fournie.

Vous ne trouverez qu’un bouton d’alimentation physique sur le projecteur lui-même ; tout le reste est contrôlé à l’aide de la télécommande, qui semble tout aussi haut de gamme. Le corps en métal est froid au toucher, il ne vous submerge pas de boutons et les raccourcis du service de streaming sont ceux que vous êtes réellement susceptible d’utiliser. Cependant, les boutons ne sont pas rétroéclairés et il faut deux piles AAA au lieu de quelque chose de vraiment luxueux comme une recharge solaire ou USB-C. Pourtant, la façon dont appuyer sur un loquet de déverrouillage à l’arrière fait sortir le bac à piles du bas de la télécommande est plutôt astucieuse.

Fonctionnalités : restez concentré

Toutes les entrées se trouvent sur le projecteur, plutôt que sur la base. L’un des deux ports HDMI prend en charge l’eARC et il existe une connexion audio optique numérique pour la sortie audio vers une barre de son ou un système de son surround. Les deux ports USB3 peuvent lire à peu près tous les formats de fichiers que vous souhaitez mentionner si vous disposez d’une bibliothèque de contenu hors ligne. AirPlay et la diffusion d’écran sont également intégrés pour la lecture sans fil.

Ethernet est intégré au cas où votre routeur ne pourrait pas fournir au Wi-Fi intégré suffisamment de signal pour une diffusion en continu sans saccades, et il existe un port casque 3,5 mm pour une écoute personnelle. Utile si vous utilisez le projecteur dans un bureau à domicile ou dans une chambre, pendant que le reste de la maison essaie de dormir.

Cela ne veut pas dire non plus que les haut-parleurs intégrés ne sont pas à la hauteur. Deux haut-parleurs large bande de 10 W deviennent assez bruyants et font un travail raisonnable avec des scènes d’action trépidantes. Il était également apte à offrir un dialogue clair. Les basses sont tout simplement correctes, car il n’y a pas de caisson de basses intégré comme celui du Hisense C2 Ultra. Si vous souhaitez un son plus percutant, un système de cinéma maison est la solution.

Heureusement, le fonctionnement du Cine Play 1 était très silencieux, nous n’avons donc jamais ressenti le besoin d’augmenter le volume pour étouffer un ventilateur de refroidissement bruyant. Même les émissions de télévision diffusées suffisaient à le noyer en grande partie.

Configuration et interface : vive la VIDAA

Allumez le Cine Play 1 pour la première fois et il calibre automatiquement la projection, en ajustant la mise au point, le zoom et la distorsion trapézoïdale. Cela tient également compte des obstacles tels que les cadres photo. Il mémorisera vos paramètres et n’aura donc besoin d’un nouveau calibrage que si vous déplacez le projecteur. Faites cela pendant qu’il est allumé, et il faudra environ 35 secondes pour vous recentrer, ce qui n’est pas aussi rapide que certains rivaux.

Bien sûr, vous pouvez prendre le relais manuellement si vous le souhaitez, avec toute la gamme de commandes d’objectif dans les menus de paramètres. L’interface utilisateur principale de Leica est très facile à naviguer et ne vous submerge pas de modes et d’options. Il propose toutes les options de qualité d’image que vous attendez, notamment la réduction du bruit, la mise à l’échelle pour le contenu basse résolution et le traitement du mouvement pour atténuer les saccades du film.

Il existe également un mode de jeu dédié, qui réduit la latence d’entrée et vous permet de donner la priorité au taux de rafraîchissement plutôt qu’à la résolution. Les joueurs sérieux souhaitant du 4K/120p devront chercher ailleurs, mais le jeu à 240 Hz en Full HD est un compromis plus que juste. Un booster de niveau de noir, un compteur de fréquence d’images et un réglage du rapport hauteur/largeur sont tous des tarifs assez standards.

Le système de télévision intelligente, quant à lui, a été repris en gros par Hisense. VIDAA propose tous les services de streaming habituels, notamment Netflix, Prime Video, Disney+ et YouTube, mais les services de rattrapage varient selon les régions. Malheureusement, l’unité britannique que je testais n’en avait pas, vous devrez donc ajouter une clé de streaming ou un décodeur pour des éléments comme BBC iPlayer ou ITVX. L’App Store ne regorge pas non plus de services de renom, avec Spotify et Sky Now TV parmi ceux qui manquent.

Au moins, la page d’accueil est personnalisable, vous pouvez donc placer les applications fréquemment utilisées au premier plan. Je n’avais pas besoin du carrousel pleine largeur annonçant les fonctionnalités de VIDAA, mais j’ai apprécié les recommandations de contenu plus bas sur la page. Tout semble réactif et les applications de streaming se chargent rapidement et de manière satisfaisante.

Qualité d’image : en pleine lumière

La combinaison de puce DLP et de source de lumière laser du Cine Play 1 peut cracher une image de résolution 4K à seulement 1,3 m d’un mur, si vous voulez une taille rivalisant avec celle d’un téléviseur de 65 pouces ; allez jusqu’à 10 m et il projettera une énorme image de 300 pouces. Il y a un certain déplacement de pixels en jeu pour obtenir cette résolution UHD, mais vous ne le sauriez jamais sans équipement de mesure. Ce projecteur offre des images merveilleusement nettes et détaillées.

L’objectif personnalisé de Leica l’aide à produire un niveau de netteté et de clarté exceptionnel, même si votre bureau ne dispose pas de la plus grande quantité d’espace mural libre et doit donc utiliser un peu de trapèze et de mise à l’échelle pour éviter les objets.

Nous n’avions pas non plus accès à un écran de projection à rejet de lumière ambiante (ALR), mais le Cine Play 1 fournissait toujours des images percutantes de jour comme de nuit. Il n’allait jamais gérer des niveaux de noir comparables à ceux d’un téléviseur OLED, et même avec les lumières éteintes, je pensais que le contraste était correct plutôt qu’exceptionnel – mais les scènes plus sombres avaient quand même une bonne dose de punch. Les couleurs semblaient naturelles, avec beaucoup de dégradés entre les teintes.

Le mode IMAX est un point fort. Il est très bien calibré en usine et devenant rapidement mon choix pour regarder des films en fin de soirée. Les images HDR ont également brillé aux bons endroits, avec les formats Dolby Vision, HDR10+ et HLG tous pris en charge.

La luminosité en général est excellente compte tenu de la taille du projecteur. Leica revendique un pic de 3 000 nits, et il était facilement suffisamment intense pour être utilisé dans les conditions de lumière du jour les plus lumineuses, à quelques mètres de la surface de projection. Nous avons découvert que l’on pouvait réduire l’intensité du laser la nuit pour obtenir un contraste supplémentaire dans les scènes les plus sombres. Les modes d’image automatiques le feront dans une certaine mesure.



Le Cine Play 1 a beaucoup en commun avec la gamme d’appareils photo de Leica, dans la mesure où il existe peut-être des alternatives à des prix plus intéressants, mais peu peuvent l’égaler en termes de qualité de construction de premier ordre et de design minimaliste. Le prix demandé plus élevé que celui du Hisense C2 Ultra est justifié par le vaste savoir-faire de Leica en matière d’objectifs, qui se traduit réellement par une image merveilleusement nette. Le système de télévision intelligente ne s’adresse pas vraiment à tous les pays dans lesquels le projecteur est vendu et la projection DLP n’est pas à l’abri des arcs-en-ciel. Mais vous devrez soit payer encore plus d’argent, soit faire des compromis sur la portabilité, pour trouver un projecteur qui l’est. À tous autres égards, il s’agit d’un projecteur compact accompli, qui mérite d’être pris en compte si la portabilité et l’équilibre figurent en bonne place sur votre liste de priorités.

Verdict du Leica Cine Play 1

Un projecteur 4K élégant et compact avec une prise en charge étendue du streaming et une image HDR fantastique. Si vous acceptez de payer la prime Leica, le Cine Play prendra volontiers la place de votre téléviseur.