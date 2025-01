CES 2025 : Samsung va déployer Eclipsa Audio sur ses téléviseurs et barres de son

Samsung Electronics profité du CES de Las Vegas pour annoncer l’intégration d’Eclipsa Audio, une technologie audio 3D révolutionnaire développée avec Google, au sein de sa gamme de téléviseurs et de barres de son 2025.



« Nous sommes fiers d’être en tête du secteur avec l’intégration d’Eclipsa Audio dans notre gamme de téléviseurs et de barres de son 2025 », a déclaré Taeyong Son, vice-président exécutif et chef de l’équipe R&D de la division Visual Display chez Samsung Electronics. « Cette innovation crée des possibilités inédites et des expériences audio immersives, tout en renforçant notre engagement à définir le futur du divertissement à domicile. »



Eclipsa Audio permet aux créateurs d’ajuster les données audio telles que la disposition, l’intensité des sons et les réflexions spatiales afin de créer une expérience sonore immersive en 3 dimensions. Premier du secteur à adopter Eclipsa Audio, Samsung intègre la technologie dans sa gamme de téléviseurs 2025 – de la série Crystal UHD aux modèles haut de gamme Neo QLED 8K – afin que les utilisateurs puissent profiter pleinement de cette technologie avancée.



Dès 2025, les créateurs pourront publier des vidéos avec des pistes Eclipsa Audio sur YouTube. Les utilisateurs de produits 2025 de Samsung pourront également regarder des vidéos YouTube avec un son spatial de qualité supérieure lorsque celui-ci est disponible.

Afin de garantir une qualité audio homogène, Samsung et Google collaborent avec la Telecommunications Technology Association (TTA) pour créer un programme de certification des appareils dotés d’Eclipsa Audio, garantissant ainsi les normes les plus élevées en matière de fidélité du son.