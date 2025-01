CES 2025 : JBL Tour One M3, le casque à emmener en avion et dans les transports

Dernier né de la gamme de casques, le Tour ONE M3 allie audio sans perte, Bluetooth Hi-Res et une réduction de bruit active de nouvelle génération avec True Adaptive Noise Cancelling 2.0.

Idéal pour les mélomanes, les audiophiles, les voyageurs et autres passionnés, il offre une expérience sonore incomparable à chaque utilisation.

Au cœur des avancées technologiques du JBL Tour ONE M3 se trouve le JBL SMART Tx, une première mondiale pour un casque circum-auriculaire. Cet émetteur audio sans fil, compact et tactile, permet une compatibilité universelle avec des sources audio USB-C ou analogiques, comme les systèmes de divertissement en vol, les PC, les tablettes ou les téléviseurs. Grâce à une connexion sans fil propriétaire entre l’émetteur et le casque, la latence, la stabilité et la qualité des appels sont nettement améliorées, en faisant un accessoire idéal pour tout type de contenu audio.

Le JBL SMART Tx rend le Tour ONE M3 indépendant de l’appareil, de la source ou du contenu, surpassant les limites habituelles des casques sans fil. En outre, il permet un contrôle complet des fonctions du casque, incluant la gestion des appels, de la lecture musicale, des paramètres d’égalisation, ainsi que la diffusion de tout contenu audio vers un nombre illimité d’appareils compatibles Auracast.

Un son JBL Pro personnalisé

Doté des nouveaux dômes de transducteurs en mica de 40mm conçus par JBL, le Tour ONE M3 est spécialement ajusté pour produire des basses puissantes, des médiums harmonieux et des aigus d’une grande clarté. Sa restitution sonore précise révèle chaque note et chaque nuance, que ce soit via un streaming sans fil en Bluetooth Hi-Res ou une connexion USB-C en qualité sans perte.

L’expérience audio peut être personnalisée grâce à JBL Personi-Fi 3.0. En effectuant un test auditif dans l’application JBL Headphones, il est possible de créer un profil audio sur mesure. Avec une égalisation 12 bandes et une optimisation distincte pour les canaux gauche et droit, le nouvel algorithme garantit une précision accrue et une expérience sonore optimisée.

Le Tour ONE M3 allie confort et performance grâce à des coussinets ultra-doux remplis de mousse spéciale qui améliorent l’isolation passive. Légers et ergonomiques, ces casques offrent jusqu’à 70 heures d’autonomie, et une charge rapide de 5 minutes procure 5 heures d’écoute supplémentaires.

Le JBL Tour ONE M3 sera disponible dès le 15 avril 2025 en trois coloris (Noir, Mocha et Bleu) au prix de 399,99 € avec le JBL SMART Tx, et 349,99 € sans l’émetteur, sur JBL.com.