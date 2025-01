La McLaren Artura est l’hybride de rêve à conduire

La McLaren Artura combine technologie de pointe, performances sans effort et design élégant pour offrir une expérience de conduite aussi intelligente que passionnante.



Les voitures hybrides et électriques sont généralement alourdies – au propre comme au figuré – par le poids de leurs batteries et par l’hypothèse tacite selon laquelle elles sont ennuyeuses à conduire. Mais la McLaren Artura Spider efface ce stéréotype. En tant que tout premier cabriolet hybride haute performance de McLaren, cette supercar défie les conventions, alliant électrification et performances palpitantes d’une manière véritablement exaltante.

Premières impressions

L’Artura Spider que nous avons conduit était livrée avec la peinture Heritage du 60e anniversaire de McLaren, un éblouissant Indy Orange qui a retenu l’attention partout où nous allions. Les enfants l’ont pointée du doigt, les adultes sont restés bouche bée et une personne a baissé sa fenêtre pour essayer de prendre une photo.

Les lignes épurées du Spider et ses portes dièdres emblématiques évoquent une supercar, mais ses détails aérodynamiques – comme les prises d’air et le toit rigide rétractable – mettent en valeur l’ingénierie méticuleuse de McLaren.

Ce toit rétractable est un coup de génie. Il s’agit d’un toit rigide d’une seule pièce qui se replie en seulement 11 secondes, même en chemin. Toit baissé, l’expérience sensorielle passe à un autre niveau. Les pots d’échappement redessinés chantent un air féroce et le plein air vous permet d’apprécier pleinement la bande-son raffinée de l’Artura.

Puissance hybride

Sous le capot (ou plutôt derrière le conducteur), l’Artura Spider contient un moteur V6 de 3,0 litres repensé associé à un moteur électrique. Ensemble, ils délivrent un énorme 700 ch (690 ch) et 531 lb-pi de couple.

Ce groupe motopropulseur hybride n’est pas seulement une question de statistiques ; c’est une question d’immédiateté. Le moteur électrique assure un couple instantané, rendant la réponse de l’accélérateur très précise, tandis que le V6 délivre un crescendo de puissance à mesure que le régime grimpe jusqu’à 8 500 tr/min.

L’Artura Spider accélère comme peu de voitures que j’ai conduites. Le zéro à 100 km/h ne prend que trois secondes, tandis que le 200 km/h passe en 8,4 secondes.

Plus léger, plus net, plus rapide

Les hybrides sont souvent critiqués pour leur poids, mais l’accent obsessionnel de McLaren sur l’ingénierie légère brille dans l’Artura Spider. Il pèse 1 457 kg à sec, ce qui en fait le cabriolet le plus léger de sa catégorie. C’est grâce à l’architecture légère en carbone (MCLA) de McLaren, une conception monocoque aussi solide que légère. Même avec le mécanisme de toit du cabriolet, il ne pèse que 62 kg de plus que le coupé.

Sur la route, cela se traduit par une agilité exceptionnelle. Les nouveaux supports du groupe motopropulseur et le système de contrôle proactif de l’amortissement donnent au Spider une sensation de vie, réagissant instantanément aux changements de revêtement de la route ou aux sollicitations du conducteur. Qu’il s’agisse de parcourir des routes de campagne ou de dévaler une ligne droite, l’Artura Spider est précis et composé, avec juste ce qu’il faut de ludique pour que les choses restent passionnantes.

Conduire l’Artura Spider est une expérience multisensorielle. La direction est une perfection non filtrée, communiquant toutes les nuances du tarmac sous vous.

Les changements de vitesse, désormais 25 % plus rapides grâce au calibrage révisé de la transmission, sont presque télépathiques. Et puis il y a la manipulation. La configuration du moteur central, la propulsion arrière et un système de suspension finement réglé offrent un équilibre et une adhérence incroyables, même dans les virages les plus serrés.

La nature hybride de la voiture brille également en milieu urbain. L’Artura peut naviguer presque silencieusement grâce à l’énergie électrique seule. C’est très utile lorsque l’on souhaite quitter son drive sans réveiller les voisins.

Technologie

À l’intérieur, l’Artura Spider allie luxe et concentration. Le volant est magnifiquement dépourvu de boutons, avec des commandes clés telles que les changements de vitesse manuels et les modes dynamiques accessibles sans lâcher le volant.

Le système d’infodivertissement HD est clair, intuitif et convivial, avec Apple CarPlay et le chargement sans fil. Sa taille compacte et sa conception non intrusive garantissent une utilisation facile tout en gardant votre concentration sur la route.

Des fonctionnalités d’assistance à la conduite telles que la surveillance des angles morts et la détection du trafic transversal sont disponibles, mais c’est une voiture qui mérite l’attention. Avec des réglages tels que le contrôle de dérive variable et trois modes de conduite (Confort, Sport, Piste), l’Artura vous encourage à vous engager pleinement sur la route.

Le verdict

La McLaren Artura Spider redéfinit ce que peut être un hybride. Il est rapide, agile et carrément exaltant à conduire, tout en offrant les avantages de l’électrification. Au cours de mon week-end avec la voiture, je n’ai jamais cessé de sourire – que ce soit en libérant sa puissance sur une route déserte, en traversant la ville dans un silence électrique ou simplement en la regardant après m’être garé.

Les hybrides ont peut-être la réputation d’être ennuyeux, mais l’Artura Spider prouve qu’ils peuvent être électrisants dans tous les sens du terme. Ce n’est pas seulement l’hybride le plus engageant que j’ai conduit ; c’est l’une des voitures les plus excitantes qui soient.