Essai – Porsche Taycan 4S, encore plus de plaisir

Présente sur notre marché depuis quelques années, la Porsche Taycan s’accorde une mise à jour de mi-carrière. Au programme : plus de performances, plus d’efficience, et toujours plus de plaisir de conduite. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

On vous a déjà parlé de cette grande berline dégageant une prestance peu commune : ses dimensions, déjà, 4,96 m de long, 1,96 m de large et seulement 1,37 m de haut, voilà qui fait passer une Tesla pour un congélateur à roulettes. L’ADN Porsche est bien présent dans cette limousine électrique, avec un design affirmé mâtiné de quelques touches futuristes.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Sur le plan esthétique, le millésime 2024 s’inscrit dans la continuité : les boucliers et prises d’air ont été redessinés, mais il est vrai qu’il faut un œil affuté pour s’en rendre compte tout de suite. Un indice ? Si le bandeau entre les optiques arrière intègre le logo Porsche rétro-éclairé (c’est une option, mais il y a fort à parier que de nombreux Taycan s’en doteront), vous avez affaire au nouveau modèle. A l’intérieur, cela ne change pas beaucoup non plus : on apprécie juste des évolutions logicielles sur le planificateur d’autonomie ou encore les fonctionnalités CarPlay.

Et sous le capot ?

Là, ça évolue. Déjà, la gamme s’étend, avec l’arrivée d’une version Turbo GT Pack Weissach qui développe, accrochez-vous, 1034 chevaux, ce qui lui autorise un 0 à 100 km/h en 2,2 secondes. Notre version 4S est plus « modeste », mais s’en sort déjà très bien ! D’ailleurs, Porsche propose son Taycan avec deux types de batteries, la Performance (89 kWh) et la Performance Plus (105 kWh). Dans ce dernier cas, le moteur délivre même un surplus de puissance (517 ch, 598 en overboost, contre 462/544). Bref, vu que l’autonomie y gagne également, on a tout intérêt à choisir la grande batterie, d’autant que la vitesse de recharge rapide progresse également (avec une pointe, vérifiée lors de notre essai, à 320 kW).

Et au volant, ça donne quoi ?

L’autonomie a réellement progressé : notre dernier essai de Taycan 4S laissait entrevoir une autonomie d’environ 350 kilomètres, désormais on peut viser plus de 500 en usage mixte, voire près de 600 en utilisation péri-urbaine. Voilà qui est vraiment rassurant d’autant que la vitesse de recharge s’est elle aussi améliorée, retirant de fait tout stress éventuel lors de longs trajets. Ensuite, on retrouve les fondamentaux de Porsche : contact à gauche du volant, position de conduite impeccable, compromis de suspensions parfait (vu, la suspension pneumatique qui lève l’auto à votre approche, pour vous en faciliter l’accès !), performances de premier plan (le 0 à 100 en 3,7 secondes, 250 km/h en vitesse de pointe et des reprises canon, genre 2,2 secondes pour passer de 80 à 120 km/h, de quoi faire de tout dépassement une simple formalité et un exercice effectué en toute sécurité). La boîte de vitesse à deux rapports est là pour soigner l’efficience en usage autoroutier. Enfin, et c’est ce qui conduit à préférer une Porsche par rapport à toute autre limousine électrique : ces engins n’ont pas tous vocation à n’être que de simples frigidaires sans âme posés sur des roues. La Taycan reste une vraie Porsche, dans la mesure où le feeling de la direction, le mordant des freins, la précision absolue de la tenue de route, le sentiment de faire corps avec l’auto raviront les conducteurs qui savent encore que tenir un volant peut rester une expérience absolument gratifiante.

Son point fort ?

Facile à conduire au quotidien, douce et confortable à la demande, la Taycan 2024 étend considérablement son rayon d’action. Bonne nouvelle : les versions Sport Turismo et Cross Turismo sont toujours au catalogue. Et ceux qui sauront se contenter de la version standard, à deux roues motrices, bénéficient également de performances améliorées (435 ch en overboost, le 0 à 100 en 4,8 secondes).

Le verdict de Stuff

Longtemps prisonnier de la monoculture de la 911, Porsche a su se réinventer avec, notamment, ce Taycan plus séduisant que jamais, car toujours aussi attachant et encore plus efficace. Et avec l’arrivée imminente du Macan 100 % électrique, l’électricité fait son chemin chez Porsche…

Les chiffres clé

Moteur électrique

Puissance : 517 ch (overboost : 598 ch)

Couple : 710 Nm

Boîte de vitesse : automatique, 2 rapports

Poids : 2220 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 3,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : de 20 kWh/100 / 21 kWh/100

Prix : gamme Taycan à partir de 105011 €, modèle d’essai 4S à partir de de 124296 €