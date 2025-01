CES 2025 : Samsung dévoile ses nouveautés en électroménager

À l’occasion du CES 2025, Samsung Electronics lève le voile sur ses dernières innovations dans le domaine de l’électroménager.

Samsung dévoile des réfrigérateurs dotés de la technologie AI Hybrid Cooling. Ces réfrigérateurs innovants révolutionnent le refroidissement grâce à un module Peltier qui assure une meilleure efficacité énergétique grâce à l’IA, une conservation plus longue des aliments et un gain d’espace interne important.

« Étant donné que les réfrigérateurs fonctionnent 24 heures sur 24, nous avons développé un système de refroidissement qui booste de façon significative l'efficacité énergétique pour les utilisateurs », a déclaré Jeong Seung Moon, vice-président exécutif et chef de l'équipe R&D pour la division Digital Appliances chez Samsung Electronics. « Avec la technologie AI Hybrid Cooling, nous démontrons notre engagement en faveur de l'innovation technologique dans le domaine de l'électroménager et continuons à créer des appareils qui intègrent des fonctionnalités capables de faciliter le quotidien des consommateurs. »

La technologie AI Hybrid Cooling prolonge la fraîcheur des aliments grâce à l’Hybrid Precise Cooling, une fonctionnalité qui réduit les fluctuations de température interne – même lors des cycles de dégivrage automatique. Exploitant la chaleur résiduelle du module Peltier pendant le processus de dégivrage, elle diminue les fluctuations excessives de température qui sont susceptibles de compromettre la fraîcheur des aliments. Par conséquent, ceux-ci peuvent être conservés plus longtemps. Lorsque le système Hybrid Precise Cooling est activé, les tests montrent que les aliments tels que le porc et le saumon peuvent être conservés jusqu’à 1,4 fois et 1,2 fois plus longtemps que lorsque le système est désactivé.

Les réfrigérateurs équipés de la technologie AI Hybrid Cooling disposent d’une impressionnante capacité de stockage jusqu’à 900 litres, le tout en conservant les mêmes dimensions extérieures. En remplaçant les composants chauffants traditionnels par un module Peltier moins encombrant, la capacité interne est augmentée de 25 litres. Cela permet d’insérer des étagères plus profondes de 60 mm et de créer une zone de chargement 13.8% plus grande qui peut accueillir jusqu’à 240 canettes – sot 24 fois plus que les modèles conventionnels.

Les réfrigérateurs dotés de la technologie AI Hybrid Cooling témoignent de l’engagement de Samsung à développer de l’innovation alliant efficacité énergétique et confort. Exposé pour la première fois au CES 2025, ce modèle promet de transformer notre quotidien et d’inaugurer une nouvelle génération d’appareils électroménagers intelligents.

Samsung équipe par ailleurs davantage d’appareils électroménagers d’un écran tactile. Samsung Electronics annonce équiper un nombre grandissant d’appareils électroménagers d’un écran tactile. Il s’agit d’une avancée significative dans la réalisation de sa vision « Screens Everywhere». Samsung optimise ainsi l’expérience en cuisine avec un réfrigérateur doté d’un écran de 9’’ inédit Cet écran est également récemment arrivé dans la catégorie soin du linge, avec son intégration au Bespoke AI Laundry Combo. Samsung présentera ces différents produits à l’occasion du CES 2025.

« Nous avons étendu le développement des écrans sur les appareils électroménagers afin d'enrichir l'expérience de nos consommateurs avec des caractéristiques et des fonctionnalités innovantes », a déclaré Jeong Seung Moon, vice-président exécutif et responsable de l'équipe R&D de la division Digital Appliances de Samsung Electronics. « Au-delà des efforts réalisés pour améliorer le confort d'utilisation, nous élargissons les options offertes aux consommateurs en développant des écrans de différentes tailles. »



« Nous avons étendu le développement des écrans sur les appareils électroménagers afin d’enrichir l’expérience de nos consommateurs avec des caractéristiques et des fonctionnalités innovantes », a déclaré Jeong Seung Moon, vice-président exécutif et responsable de l’équipe R&D de la division Digital Appliances de Samsung Electronics. « Au-delà des efforts réalisés pour améliorer le confort d’utilisation, nous élargissons les options offertes aux consommateurs en développant des écrans de différentes tailles. »



Côté cuisine, Samsung a ainsi dévoilé un réfrigérateur Bespoke avec écran de 9’’, qui vient compléter la gamme de réfrigérateurs équipés d’écrans Family Hub de 21,5’’ déjà existante. Reprenant les fonctionnalités avancées du Family Hub dans un format compact, ce modèle propose une version mise à jour de la Vue Carte 3D – un véritable centre de contrôle qui permet d’accéder aux réglages d’appareils connectés tels que l’aspirateur robot. De plus, l’écran permet de contrôler via SmartThings les appareils tiers compatibles, comme les ampoules et prises connectées. En plus de ces fonctionnalités, les utilisateurs bénéficient d’un accès à SmartThings Energy et de nombreuses options de divertissement.



Samsung a également intégré la version 7’’ initialement lancée avec le Bespoke AI Laundry Combo™ à sa nouvelle gamme de soin du linge Bespoke AI™. L’écran facilite le soin du linge en proposant une navigation intuitive, des informations en temps réel sur les cycles de lavage et la consommation d’énergie. Ces avancées, ainsi que des fonctionnalités telles que la Vue Carte 3D, créent une expérience quotidienne enrichie.