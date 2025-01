CES 2025 : LG dévoile deux PC portables LG Gram hybrides

Dotés de fonctionnalités IA et de capacités avancées, les nouveaux ordinateurs portables LG gram 2025 promettent une productivité plus intelligente et personnalisée.



LG dévoilera sa gamme LG gram 2025 au CES 2025. Premiers ordinateurs portables de la marque intégrant une IA, ces modèles innovants comprennent les gram Pro, gram Pro 2-en-1, gram et gram Book. Grâce à la technologie gram AI de LG 1, ils offrent des fonctionnalités de pointe et des performances exceptionnelles grâce à l’exploitation de vastes modèles linguistiques et de fonctions d’IA personnalisées, tout en préservant le design fin et léger emblématique de la série.



Le produit phare de la gamme 2025 est le LG gram Pro (modèle 17Z90TR), un ordinateur portable alliant la plus haute performance et la meilleure portabilité. Dans son design fin, épuré et léger, le gram Pro abrite une CPU Arrow Lake et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050. Cette combinaison matérielle de pointe lui permet de traiter toute une variété de tâches exigeantes, comme la conception graphique intensive et les rendus 3D, la retouche vidéo ou les tout derniers jeux AAA.



La gamme inclut également le nouveau LG gram Pro (modèle 16Z90TS), le premier PC Copilot+ de la série gram. Avec son épaisseur de 0,49 pouce et son poids de 1,2 Kg, il offre une portabilité remarquable. Le modèle 16Z90TR, doté d’un écran de 16 pouces et pesant 1,19 Kg, est un autre modèle phare. Avec son poids plume de 1,19 Kg, il est le modèle le plus léger de la gamme 2025 gram Pro et illustre le design léger caractéristique de gram tout en offrant des performances puissantes.



Par ailleurs, le LG gram Pro 2-en-1 (modèle 16T90TP) hautement polyvalent a remporté un CES 2025 Innovation Award pour son design et sa fonctionnalité exceptionnels. D’une flexibilité remarquable, l’appareil est livré avec un stylet rechargeable sans fil qui élargit et améliore l’expérience utilisateur.

Pour accroître sa présence sur le marché américain, LG lance le LG gram Book (modèle 15U50T), un modèle d’entrée de gamme procurant les fonctionnalités et avantages clés de la série gram à un prix plus abordable. Le gram Book dispose d’un écran Full HD (1920 x 1080) de 15,6 pouces, d’options de stockage extensibles, d’une webcam 720p HD avec cache de confidentialité, et d’un design fin et léger qui permet de l’emporter partout.

Tous les nouveaux ordinateurs portables prennent en charge gram Link 2.0, une version supérieure de la fonctionnalité gram Link introduite l’année dernière. gram Link 2.0 assure une connectivité optimale avec différents systèmes d’exploitation2, ce qui permet de partager et de transférer des contenus avec divers types de PC et d’appareils mobiles, y compris des smartphones iOS et Android.

Les modèles gram 2025 assurent une expérience utilisateur plus intelligente, plus sûre et hautement personnalisée grâce à la technologie innovante gram AI de LG. Avec gram chat On-Device, ils utilisent des algorithmes IA pour traiter et analyser localement les données, sans connexion réseau. Ils permettent également d’accéder confortablement à des services d’IA basés sur le cloud via ChatGPT Cloud, alimenté par GPT-4. Ce service par abonnement est proposé gratuitement la première année. Cette intégration d’IA embarquée et dans le cloud crée une solution IA hybride qui renforce la productivité en fournissant des informations personnalisées, une base de connaissances complète ainsi qu’une expérience intuitive avec une évolution constante qui s’adapte aux besoins de l’utilisateur. Parmi les fonctionnalités, Time Travel permet de re-consulter rapidement et facilement des pages Internet, des documents, des vidéos et des fichiers audio. Quant à gram chat Cloud, il s’appuie sur de vastes jeux de données Internet pour apporter des réponses précises et complètes aux demandes de l’utilisateur. gram chat Cloud s’intègre en outre aux services de calendrier personnel et d’e-mail, et l’utilisateur peut ainsi gérer son emploi du temps et envoyer et recevoir des e-mails plus efficacement.n



Les ordinateurs gram 2025 embarquent un processeur Intel Core Ultra Série H (Arrow Lake) et l’Intel Core Ultra Série V (Lunar Lake). Les processeurs de la Série H optimisent la performance PC classique, tandis que les CPU de la Série V sont optimisés pour les expériences PC basées sur l’IA. Ces ordinateurs portables avec processeur Arrow Lake offrent davantage de puissance de calcul et un meilleur traitement graphique que les modèles gram de 2024. Ces ordinateurs présentent une performance complète exceptionnelle qui donne la priorité à la fonctionnalité PC centrale. Les modèles avec processeur Lunar Lake sont dotés de la fonctionnalité PC Copilot+ de Microsoft, qui renforce la productivité et la créativité avec des fonctions telles que la traduction des sous-titres de vidéos en temps réel et la génération d’images IA.