Montres : nos prévisions sur les tendances 2025

Que nous apportera le monde horloger en 2025 ? Voici nos prédictions, entre formes de boîtiers inhabituelles et cadrans encore plus roses.

Le monde des montres est en constante évolution, apportant chaque année de nouvelles innovations, des renouveaux et des tendances qui surprennent même les collectionneurs les plus chevronnés.

En 2024, nous avons assisté à l’essor de la mini-montre, des cadrans roses et des formes de boîtiers inhabituelles. Voici ce que je vois briller à l’horizon pour 2025 – des couleurs plus audacieuses aux formes de boîtiers révolutionnaires.

Le monochrome voit grand

Les montres monochromes seront au top en 2025, surfant sur la vague lancée par des lancements remarquables en 2024 comme la Tudor Black Bay 41 monochrome et l’Omega Seamaster No Date. Ces garde-temps ont touché une corde sensible auprès des passionnés en alliant charme rétro et esthétique minimaliste moderne.

Leur manque de couleur crée non seulement un design intemporel, mais met également en valeur les textures et les détails, prouvant que la simplicité peut être tout aussi frappante que des designs vibrants. Avec des marques aussi importantes en tête, il est probable que d’autres suivront l’exemple l’année prochaine. Le monochrome pourrait bien être le nouveau vert.

Plus de montres roses

Le rose a pris d’assaut la scène horlogère en 2024, transformant les cadrans en œuvres d’art roses. Tout a commencé avec la Tudor Black Bay Chrono Pink, rapidement suivie par TAG Heuer et Bremont adoptant le blush. L’année prochaine, on prédit qu’encore plus de marques se lanceront tête première dans la tendance rose.

Il ne s’agit pas seulement de nouveauté : le rose offre un attrait frais et unisexe, moderne et vibrant. Qu’il s’agisse de tons pastel doux ou de fuchsias audacieux, attendez-vous à voir cette couleur partout, consolidant sa place comme un incontournable et non comme une mode.

Formes de boîtiers carrées et inhabituelles

Le rond a toujours été classique, mais les boîtiers carrés et atypiques volent la vedette à ceux qui veulent que leurs bracelets se démarquent. Cette année, la Berneron Mirage et la Patek Philippe Cubitus ont déjà prouvé que des formes non traditionnelles peuvent respirer la sophistication et l’innovation. Elles se démarquent vraiment.

En 2025, on ‘sattends à ce que des marques plus abordables expérimentent ces modèles, rendant les boîtiers angulaires et asymétriques accessibles au grand public. Une forme carrée ou inhabituelle peut transformer une montre en un sujet de conversation instantané – et qui ne veut pas de cela ?

Des montres de la taille d’une boucle d’or

Après des années d’oscillation entre déclarations surdimensionnées et montres micro-mini, 2025 pourrait nous ramener à un juste milieu – ce que l’on aime appeler l’effet Boucle d’or. Les montres parfaitement proportionnées domineront, avec en stars les tailles pour hommes de 36 mm à 38 mm. Ces dimensions sont idéales : suffisamment substantielles pour faire impression, mais suffisamment élégantes pour être portées au quotidien. C’est une tendance axée sur l’équilibre, reflétant une approche plus réfléchie et intemporelle du design.

Tons dorés et dorés

Rien n’évoque autant la chaleur et le luxe que l’or – et 2025 ne nous permettra pas de l’oublier. Les tons dorés ont récemment gagné en popularité et leur règne est loin d’être terminé. Des boîtiers entièrement en or aux cadrans champagne subtils, cette tendance apporte une richesse qui convient parfaitement pour s’habiller ou ajouter un peu d’opulence au quotidien.

Avec les progrès en matière de placage doré et l’utilisation créative des alliages, attendez-vous à une résurgence de ce matériau classique, s’adressant aussi bien aux âmes anciennes qu’aux minimalistes modernes.