OneGo, un seul chargeur pour les gouverner tous en 2025

Ce OneGo (87,95 €) est le premier chargeur sans fil 5 en 1 au monde, pour une utilisation à la maison et en voyage. Ici, ke chargeur sans fil MagSafe-Ready 15 W, l’Apple Watch 2 W et les chargeurs sans fil 5 W couvrent tous les besoins de charge de vos appareils Apple en un seul appareil, y compris les derniers Apple iPhone 16/16 Pro, Watch et Airpods. De quoi éliminer les câbles inutiles…



Les packs de charge détachables de 15 W et 2 W avec une batterie externe intégrée de 10 000 mAh maintiennent vos appareils alimentés quand vous êtes en mode nomade.

De quoi adopter vite et bien ces chargeurs sans fil MagSafe 15 W, 2 W et 5 W pour iPhone, Apple Watch et Airpods. Enfin, le port USB-C rapide de 18 W prend en charge tous les appareils prêts à être chargés sans fil.