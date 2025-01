Un cadenas AirLock certifié Apple pour les voyageurs connectés

L’AirLock est le premier cadenas de voyage au monde approuvé par la TSA à intégrer un tracker intelligent certifié Apple.

Avec AirLock, vous pouvez facilement suivre, localiser et gérer la sécurité de vos bagages grâce aux fonctionnalités avancées de l’application Find My. Lancez un son pour localiser facilement votre AirLock à proximité. Vérifiez l’emplacement le plus récent de vos bagages et recevez des notifications si votre AirLock ne vous suit pas. Activez le mode perdu pour aider à la récupération de vos bagages égarés.

Ce cadenas AirLock bénéficie du vaste réseau Apple Find My, vous permettant de localiser précisément l’emplacement de votre article à l’aide de millions d’appareils Apple dans le monde. Construit pour résister aux rigueurs du voyage, cet AirLock est fabriqué à partir d’un alliage de zinc durable et offre une résistance à l’eau IP64. De quoi garantir qu’il est prêt pour toute aventure. Comptez 39 euros pour vous en offrir un.