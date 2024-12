CES 2025 : Voici pourquoi on veut plier ce moniteur de jeu LG en deux

Voici le premier moniteur 5K2K flexible de 45 pouces au monde avec une courbure de 900R, et on a vraiment envie de le plier en deux.

Bien que les fabricants de technologies ne le mettent généralement pas sur la boîte, il y a fort à parier que vous ne devriez pas plier votre nouvel écran brillant en deux. Sauf que ces jours-ci, c’est possible. Les meilleurs smartphones pliables deviennent encore plus populaires. Nous avons même vu des écrans de télévision pliables. Maintenant, il existe un nouveau moniteur de jeu flexible 5K2K signé LG.

Ce nouveau moniteur de jeu flexible fait partie de la série UltraGear GX9 de LG. Plat pour vos feuilles de calcul, courbé à 900R pour vos jeux, le 45GX990A est un chef-d’œuvre OLED de 45 pouces offrant une résolution ridicule de 5K2K (5 120 x 2 160) dans un rapport hauteur/largeur de 21:9. Il est équipé de la technologie WOLED de LG, promettant de vrais noirs et des couleurs éclatantes, tout en ne faisant pas frire vos rétines grâce à la certification de faible lumière bleue. Il existe un revêtement anti-éblouissant et à faible réflexion, car vous ne voudriez pas que la lumière du soleil endommage votre écran.

Mais il ne s’agit pas seulement d’être joli. Cette bête pliable a de sérieuses capacités de jeu. Il propose un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et une prise en charge de NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro. De plus, LG a lancé sa fonctionnalité Dual-Mode de deuxième génération, ce qui vous permet de basculer entre les formats d’image et les combinaisons de rafraîchissement de la résolution avec tous les efforts nécessaires pour actionner un interrupteur d’éclairage. Il contient même DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 et USB-C pour la connectivité.



Mais attendez, il y a plus. LG présente le 45GX950A, un frère légèrement moins souple avec une courbure 800R. Il s’agit également d’un écran OLED 21:9 de 45 pouces avec la même résolution 5K2K juteuse. Il offre la même flexibilité double mode, des visuels d’une netteté exceptionnelle et des cadres minces. Celui-ci ne se plie pas, mais c’est quand même stupéfiant.

Et pour ceux qui préfèrent une touche de streaming avec leurs jeux, LG propose l’UltraGear 39GX90SA. Il s’agit d’un moniteur de jeu OLED plus petit de 39 pouces qui sert également d’écran intelligent avec webOS intégré. Il vous permet de vous préparer aux frénésie de Netflix ou aux marathons Disney+ tout en offrant les superbes visuels que vous attendez de la technologie OLED de LG.

Quant aux prix et à la disponibilité, restez à l’écoute. Ces dalles futuristes géniales coûteront sans aucun doute une petite fortune. Rendez-vous au salon CES 2025 à Vegas en janvier.