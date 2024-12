Un bracelet français Eternel pour votre Apple Watch

Envie d’un beau bracelet pour habiller votre Apple Watch ? La marque française Eternel présente sa dernière nouveauté : le bracelet Roadster.

Proposé à 99 €, ce bracelet s’inspire des véhicules mythiques qui ont marqué l’histoire de l’automobile, idéal pour les âmes d’aventuriers et audacieuses. Avec son cuir de vachette souple perforé et disponible dans les coloris gold, noir et vert forêt, ce bracelet Apple Watch cuir perforé incarne le savoir-faire artisanal français.

Les bracelets Eternel proposent des finitions haut-de-gamme, entre tannage éthique, cuir de vachette et de poisson d’exception et fabrication artisanale à la main. Doté d’une boucle ardillon en acier; avec une fabrication artisanale en cuir de vachette, ce bracelet Made in France compatible avec toutes les Apple Watch convient aux tours de poignet de 135 mm à 200 mm.