Apple Music : Des DJ mixes exclusifs pour le Nouvel An par Bjork, Skepta, Justice

Apple Music Live diffusera un programme spécial lors de la soirée du réveillon du Nouvel An, avec des DJ sets de Björk, Skepta, Uncle Waffles, Tim Sweeney et NAINA, réunis pour une soirée spéciale (regarder le teaser).

20 mixes exclusifs de DJs et producteurs du monde entier seront également mis en ligne pour l’occasion : Justice, John Summit, Rüfüs Du Sol, Sonny Fodera, horsegiirL, David Rodigan, Chris Stussy, SPINALL, Jyoty, Skratch Bastid, Kayan, DIDI HAN, Erol Alkan, Malechin, DJ KOCO, Yanamaste, Stacey Hotwaxx Hale, Dylan Ali, ARCHANGEL et Cashu. Diffusion en direct le 31 décembre à partir de 22h sur Apple Music Club et Apple Music.

Par ailleurs, pour fêter son prix de l’Artiste de l’année 2024 d’Apple Music, Billie Eilish offre aux abonnés d’Apple Music une performance acoustique et intimiste avec FINNEAS, enregistrée à Los Angeles. Ils interprètent 3 titres de HIT ME HARD AND SOFT : “THE GREATEST”, “L’AMOUR DE MA VIE” et “BIRDS OF A FEATHER”.