Voici le premier téléviseur 4K Oled transparent et sans fil au monde, signé LG

Grâce aux deux modes Transparent et Opaque, le LG Signature Oled T introduit vraiment des possibiités de visualisation inédites.



LG annonce le lancement mondial de son Signature Oled T 77 pouces, le premier téléviseur 4K Oled transparent et sans fil au monde. Ce modèle révolutionnaire sera disponible aux États-Unis en décembre, puis sur d’autres marchés après cette date.



Dévoilé au CES 2024, le Signature Oled T a été salué dans le monde entier. Il figurait dans la liste Best Inventions 2024 du Times et il a reçu cinq CES 2024 Innovation Awards, parmi lesquels le titre de Best of Innovation. Son écran auto-émissif de pointe peut passer du mode transparent au mode opaque et vice-versa, une caractéristique unique qui permet de profiter à la fois de l’expérience de visualisation OLED et d’une plus grande liberté dans l’agencement de l’espace de vie.

Il suffit d’appuyer sur une touche pour basculer du mode transparent au mode opaque, et d’accéder ainsi à des possibilités uniques de divertissement et d’aménagement de l’espace. Lorsqu’il se trouve en mode transparent, l’OLED T offre une incroyable expérience futuriste des contenus. Non seulement l’écran crée l’illusion d’un contenu en suspension dans l’air, mais il produit aussi un effet fascinant en « fusionnant » les images à l’écran avec l’environnement qui l’entoure.



Le mode Always-On-Display (AOD) transforme l’écran en une toile numérique transparente idéale pour présenter des œuvres d’art, des vidéos ou des photos avec des couleurs et une clarté exceptionnelles. À cette fonctionnalité s’ajoute la T-Bar, une fine barre d’information qui défile sur la partie inférieure de l’écran pour afficher des résultats sportifs, l’état d’appareils IoT, des prévisions météorologiques ou les titres de chansons. Le reste de l’écran demeure inutilisé lorsque la T-Bar est active, ce qui dégage la vue et permet de voir clairement l’espace qui se trouve derrière l’écran « quasi invisible » de LG. Pour encore plus de confort, la T-Home offre une interface facile à utiliser qui propose un aperçu bien organisé des services disponibles ainsi qu’un accès rapide aux applications, aux paramètres et à d’autres fonctionnalités.



Malgré sa taille étonnante de 77 pouces, le LG OLED T renforce l’impression d’espace dans la pièce et crée une sensation d’ouverture qu’aucun téléviseur classique ne peut apporter. Sa transparence permet de l’installer au centre de la pièce sans l’encombrer, ou de le placer devant des fenêtres sans qu’il fasse obstacle à la lumière naturelle ou à la vue extérieure. L’écran 4K OLED transparent, associé à la technologie de transmission audio et vidéo sans fil de LG, procure non seulement un avantage esthétique mais il enrichit aussi l’expérience de divertissement à domicile. Libéré des enchevêtrements de câbles, l’appareil crée un environnement de visualisation immersif que rien ne vient distraire.



L’OLED T est à la pointe de l’innovation avec le boîtier Zero Connect de LG, une solution de transmission audio et vidéo sans fil, sans perte de qualité d’image et sans latence qui garantit une visualisation parfaitement fluide. Prenant en charge la 4K avec un taux de rafraîchissement variable à 120 Hz, l’OLED T a été certifié NVIDIA G-SYNC Compatible et AMD FreeSync Premium pour éliminer les déchirures d’écran et les images saccadées, et garantir l’expérience gaming la plus dynamique et réaliste qui soit.