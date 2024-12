Futur Apple iPad pliable : faut-il croire les dernières rumeurs ?

Le premier engin pliable d’Apple ferait la taille de deux iPad Pro – et on craint que ce ne soit trop grand, en fait…

Les rumeurs sur le premier appareil pliable signé Apple courent depuis aussi longtemps que l’on s’en souvienne. Un iPhone qui se plie comme un Samsung Galaxy Z Flip, un iPhone qui s’ouvre à la taille d’un iPad…. Mais, désormais, les dernières rumeurs en date évoquent quelque chose de plus grand.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple travaillerait sur un iPad de la taille de deux iPad Pro assemblés. Si cela vous semble être énorme, vous n’êtes pas le seul. Avec près de 19 pouces d’espace d’écran, cette chose n’est pas seulement grande – elle serait à la limite du pratique. Toujours selon Mark Gurman, Apple espère déployer cet engin pliable d’ici 2028. Il est censé offrir un écran pliable « sans plis » – quelque chose que l’industrie recherche depuis des années. L’équipe de conception industrielle de l’entreprise a apparemment concocté des prototypes avec un « pli presque invisible ». Mais pour l’instant, c’est là que l’enthousiasme s’arrête et que le scepticisme entre en jeu.

La rumeur dit qu’Apple travaille sur des engins pliables depuis des lustres, et même qu’ un iPad pliable plus petit serait censé débarquer dès 2026 ou 2027. Mais un appareil pliable massif brouillerait les frontières entre un iPad et un MacBook, même s’il n’exécuterait pas nécessairement macOS. Au lieu de cela, iPadOS serait censé évoluer pour prendre en charge les applications macOS. C’est cool et tout, mais voulons-nous vraiment voir Final Cut Pro ou Logic installé sur une tablette géante et flexible ?

Sur le papier, cela semble impressionnant – un écran pliable futuriste, aucun pli en vue, prise en charge des applications Mac… Mais 18,8 pouces ? Ce n’est plus une tablette ; c’est une table, ou bien le remplaçant d’un ordinateur portable. Il y a néanmoins une raison pour laquelle la plupart des appareils pliables s’en tiennent aujourd’hui à la gamme inférieure à 10 pouces : la portabilité. Bien entendu, le prix proposé par Apple pour cette monstruosité sera déterminant quant à son adoption.

Pendant ce temps, il se dit aussi qu’un iPhone pliable serait également en préparation – mais ne vous attendez pas à ce qu’il atterrisse avant 2026 au plus tôt. Comparé à un iPad de près de 19 pouces, un iPhone pliable semble soudain beaucoup plus raisonnable, n’est-ce pas ?