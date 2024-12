Le Zeekr 7X, SUV électrique et familial, débarque en Europe

Après le Zeekr 001 Shooting Brake et le SUV urbain compact Zeekr X, Zeekr lance un troisième véhicule 100 % électrique en Europe : le Zeekr 7X, un SUV électrique cinq places haut de gamme conçu pour les familles du monde entier, est disponible dès maintenant à la commande dans certains pays d’Europe.

Le Zeekr 7X est un SUV de taille moyenne entièrement électrique mêlant innovation numérique, design distinctif, sécurité et praticité. Le tout avec une charge ultra-rapide et une large autonomie. Le modèle Performance à traction intégrale à double moteur est capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, tandis que le modèle Long Range à moteur unique et à traction arrière a une autonomie d’environ 615 km (sous réserve de l’homologation WLTP).

Son architecture électrique de pointe de 800 V permet une recharge évolutive jusqu’à 480 kW CC ; en utilisant un chargeur de 360 ​​kW, 10 à 80 % ne prend que 13 minutes pour le modèle Premium et 16 minutes pour les modèles Longue Autonomie et Performance.

Son cockpit numérique de pointe, doté d’un système d’infodivertissement 5G intuitif et de technologies intelligentes, est associé à un extérieur élégant aux surfaces épurées et à un intérieur spacieux et luxueux conçu pour rendre chaque voyage plus facile et plus agréable.

Les prix commencent à 52 990 € aux Pays-Bas pour le modèle Premium monomoteur. Les prix à l’ouverture des commandes en France ne sont pas encore connus.