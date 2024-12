Voici le meuble vinyle ultime (selon nous)

Le Norstone Oslo est un meuble conçu pour répondre aux besoins des collectionneurs de vinyles et des passionnés de musique.

Oslo, le dernier meuble vinyle signé Norstone, est conçu pour répondre aux attentes des audiophiles et collectionneurs les plus exigeants. Alliant design contemporain et praticité, Oslo est bien plus qu’un simple meuble : c’est un véritable écrin pour vinyles et équipement audio.

Disponible en deux tailles – Oslo 800 et Oslo 1200 – il s’intègre harmonieusement dans tous les espaces, offrant un mélange parfait de design et de fonctionnalité. Avec sa capacité impressionnante, chaque tiroir peut accueillir jusqu’à 80 vinyles, tout en garantissant une organisation sécurisée grâce à son système de grip innovant. Son plateau supérieur spacieux est idéal pour exposer une platine vinyle, tandis que les compartiments sont spécialement dimensionnés pour accueillir amplificateurs, lecteurs réseau ou autres équipements hi-fi.



Disponible en deux finitions , Noir/Noyer et Blanc/Chêne clair, Oslo saura séduire vos clients avec un style moderne et intemporel, parfait pour sublimer leur coin d’écoute.

OSLO 800, 399 € : OSLO 1200 : 499 €