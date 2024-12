Apple Music et Shazam dévoilent leurs classements 2024

Apple Music dévoile ses classements de fin d’année 2024, mettant en lumière les morceaux les plus écoutés sur la plateforme et les plus recherchés sur Shazam, entre autres tops. A l’échelle mondiale, “Not Like Us” de Kendrick Lamar s’impose comme le titre le plus écouté sur Apple Music, tandis que “Beautiful Things” de Benson Boone est le morceau le plus identifié sur Shazam. En France, le titre le plus écouté est “Petit génie (feat. Abou Debeing & Lossa)” de Jungeli, Alonzo et Imen Es, et “The Sound of Silence (CYRIL Remix)” de Disturbed décroche la première place des recherches sur Shazam.

Apple Music lance également aujourd’hui son très attendu Replay 2024, enrichi de nouvelles fonctionnalités et statistiques. Cette année les artistes peuvent eux aussi partager leur récap de fin d’année, Replay étant désormais disponible dans Apple Music for Artists.

LES TITRES LES PLUS ECOUTES EN 2024 SUR APPLE MUSIC

Top titres – Monde

1 Kendrick Lamar, “Not Like Us”

2 Benson Boone, “Beautiful Things”

3 Sabrina Carpenter, ”Espresso”

4 Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

5 Taylor Swift, “Cruel Summer”

6 Post Malone, “I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)”

7 Teddy Swims, “Lose Control”

8 Metro Boomin, Kendrick Lamar, Future, “Like That”

9 Billie Eilish, “BIRDS OF A FEATHER”

10 Creepy Nuts, “Bling-Bang-Bang-Born”

11 SZA, ”Snooze”

12 Morgan Wallen, “Last Night”

13 Noah Kahan, “Stick Season”

14 Jack Harlow, “Lovin On Me”

15 Zach Bryan, “I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves)”

16 Sabrina Carpenter, “Please Please Please”

17 Hozier, “Too Sweet”

18 Tate McRae, ”greedy”

19 Tommy Richman, “MILLION DOLLAR BABY”

20 Taylor Swift, “Fortnight (feat. Post Malone)”

Découvrir la suite du classement : Top Titres Monde 2024



Top titres – France

1 Jungeli, Alonzo, Imen Es, “Petit génie (feat. Abou Debeing & Lossa)”

2 GIMS & DYSTINCT, ”SPIDER”

3 Jul, “J’fais plaisir à la zone (feat. SDM)”

4 Booba & SDM, “Dolce Camara”

5 Dadju, Tayc, “I love you”

6 Tiakola & Gazo, “MAMI WATA”

7 Werenoi, “Pyramide (feat. Damso)”

8 Cris Mj & FloyyMenor, “Gata Only”

9 SDM, “Bolide allemand”

10 Iñigo Quintero, “Si No Estás”

11 GIMS, “SOIS PAS TIMIDE”

12 Carbonne, “Imagine”

13 Ninho, “Tout en Gucci”

14 Jul, “Oh qu’elle est belle (feat. Dystinct)”

15 KeBlack, “Boucan (feat. Franglish)”

16 Franglish, ”Position”

17 Favé, “Flashback (feat. Gazo)”

18 Werenoi, “Maudit (feat. Hamza)”

19 Koba LaD & Zola, “Temps en temps”

20 Benson Boone, “Beautiful Things”

Découvrir la suite du classement : Top Titres France 2024



LES TITRES LES PLUS SHAZAMÉS EN 2024

Top Shazam – Monde1 Benson Boone, “Beautiful Things”2 Teddy Swims, “Lose Control”3 FloyyMenor & Cris Mj, “Gata Only”4 Disturbed, “The Sound of Silence (CYRIL Remix)”5 Artemas, “i like the way you kiss me”6 CYRIL, “Stumblin’ In”7 ZERB & Sofiya Nzau, ”Mwaki”8 Hozier, “Too Sweet”9 Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”10 Tyla, ”Water”11 Tate McRae, ”greedy”12 Tommy Richman, “MILLION DOLLAR BABY”13 Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult, ”Alibi”14 Kenya Grace, ”Strangers”15 Jack Harlow, “Lovin On Me”16 Billie Eilish, “BIRDS OF A FEATHER”17 Chappell Roan, “Good Luck, Babe!”18 Edward Maya & Vika Jigulina, “Stereo Love”19 Djo, “End of Beginning”20 The Weeknd, JENNIE & Lily Rose Depp, “One Of The Girls”

Découvrir la suite du classement : Top Shazam Monde 2024

Top Shazam – France1 Disturbed, “The Sound of Silence (CYRIL Remix)”2 FloyyMenor & Cris Mj, “Gata Only”3 Benson Boone, “Beautiful Things”4 Jungeli, Imen Es & Alonzo, “Petit génie (feat. Abou Debeing & Lossa)”5 Teddy Swims, “Lose Control”6 Iñigo Quintero, “Si No Estás”7 CYRIL, “Stumblin’ In”8 Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult, “Alibi”9 KAROL G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”10 SANTA, “Popcorn Salé”11 Kavinsky, ”Nightcall”12 Carbonne, ”Imagine”13 ZERB & Sofiya Nzau, ”Mwaki”14 Måneskin, ”VALENTINE”15 GIMS & DYSTINCT, ”SPIDER”16 MoBlack & Salif Keïta, “Yamore (feat. Cesária Evora, Benja (NL) & Franc Fala)”17 Dadju & Tayc, “I love you”18 SANTA, “Recommence-moi”19 Artemas, “i like the way you kiss me”20 KeBlack, “Boucan (feat. Franglish)”