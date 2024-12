DS Numéro 8, le nouveau luxe à la française

Le haut de gamme automobile français de chez DS va porter un nouveau nom, ou plutôt un nouveau numéro : Numéro 8…

Numéro 8 : c’est ainsi que le nouveau fleuron de DS (la DS9 va bientôt quitter le catalogue), dont des exemplaires maquillés vous ont déjà été dévoilés, va porter un numéro. Pas numéro 5, c’est déjà pris par un autre symbole du luxe à la française, mais Numéro 8. Il y a fort à parier que les prochains modèles de la gamme DS adopteront également cette terminologie numérotée.



DS a également profité de l’occasion pour dévoiler la première image de l’intérieur de l’auto : on y remarque la présence de matériaux nobles et agréable au toucher comme au regard, façon suédine. Le grand écran central fait partie des prérequis à ce niveau de gamme. Mention spéciale à la planche de bord, dont les instruments d’information semblent incrustés dans un bandeau clair à la surface travaillée et qui se prolonge dans les contre-portes. On devine l’influence de l’univers nautique, ici, tout comme dans la forme du volant, en croix, qui rappelle la barre des galions. DS avait déjà communiqué sur la technologie de l’auto, entièrement électrique, et son autonomie, quasiment record, de 750 kilomètres. La voiture sera dévoilée dans sa globalité le 12 décembre. Encore un peu de patience !