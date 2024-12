OnePlus dévoile un “calendrier de l’aventure” d’une valeur de 30000 €

Alors que nous entrons dans la période de Noël et que nous nous tournons vers la nouvelle année, un tiers des Français (33%) prendront la résolution de sortir de leur zone de confort. Motivés par l’envie de découvrir de nouvelles cultures (49%), l’intérêt pour la nature et le plein air (42%) et le désir d’aventure (42%), 2025 devrait être l’année de la prise de risque pour les Français.

Afin d’inspirer le goût de l’exploration et de donner aux gens la possibilité de s’embarquer dans une aventure sans précédent, la marque mondiale de technologie OnePlus lance un « Explorers Adventure Calendar» unique en son genre. D’une valeur estimée à 30 000 euros, il suffit de démontrer à OnePlus un véritable désir de sortir de chez soi et de partir en exploration. Ce calendrier est à gagner gratuitement.



Il s’agit peut-être d’un calendrier de l’Avent, mais ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas d’un compte à rebours pour Noël, mais plutôt d’un compte à rebours pour votre nouvelle aventure. Derrière 12 des 13 portes du calendrier se cache une aventure exaltante, étalée sur dix jours dans le « pays du feu et de la glace », l’Islande – l’ultime pays des merveilles de l’hiver. Ces aventures comprennent, entre autres, les activités suivantes :



• Plongée en apnée entre les plaques tectoniques : Admirez de près les éléments constitutifs de la Terre en plongeant dans les profondeurs aquatiques entre les plaques tectoniques d’Amérique du Nord et d’Eurasie.

• Sky Lagoon : Découvrez les sources chaudes du Sky Lagoon, qui surplombe le spectaculaire océan Atlantique.

• Tunnel de lave : Approchez de près la puissance volcanique de l’Islande et découvrez la lave en fusion qui rend ce pays si unique.

• Excursion en 4×4 dans la vallée des dieux : une aventure hivernale à couper le souffle dans la vallée de Þórsmörk. Découvrez les glaciers majestueux, les vallées luxuriantes et leurs rivières.

• Observation des baleines : Observez la magie des baleines de Minke et des baleines à bosse, des marsouins et des dauphins à bec blanc au milieu d’une riche faune aviaire.



La révélation la plus excitante de toutes ? Derrière la porte numéro 13 se cache un tout nouveau OnePlus 13, un smartphone de pointe conçu pour vous aider à révéler l’explorateur qui sommeille en vous. Une idée bienvenue puisque 56% des Français pensent qu’un smartphone est indispensable pour partir à l’aventure. En effet, 38 % l’utilisent pour des applications de voyage, 30 pour communiquer avec leurs amis et leur famille et 28% pour des outils de navigation et de GPS.



Le OnePlus 13 combine des innovations de pointe, des performances offrant rapidité et fluidité ainsi que de l’IA , le tout dans un design élégant. Il sera disponible en trois coloris – Black Eclipse, Arctic Dawn et Midnight Ocean. En outre, le coloris Midnight Ocean du OnePlus 13 sera le premier smartphone à être doté d’un cuir vegan en microfibres, conçu pour trouver l’équilibre entre un toucher luxueux et une résistance aux rayures et aux éraflures. Le modèle Black Eclipse présente un processus sophistiqué de verre à grain de bois rappelant le bois de rose, révélant une texture de grain de bois réaliste, délicate et raffinée. L’édition Arctic Dawn présente un revêtement de verre en surface, qui offre un toucher confortable et soyeux, ainsi qu’une surface résistante aux empreintes digitales pour un aspect impeccable.

C’est le premier téléphone OnePlus à obtenir une classification IP68 + IP69, ce qui en fait un compagnon d’aventure idéal pour les utilisateurs qui exigent une résistance exceptionnelle de leurs appareils de tous les jours. Pour réduire la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée, le OnePlus 13 introduit également RadiantView pour permettre une expérience visuelle optimale même en cas d’ensoleillement intense, garantissant ainsi le confort sans compromettre la clarté de l’écran. Sans oublier la technologie Aqua Touch 2.0 qui améliore la sensibilité tactile dans des conditions humides en détectant les gouttelettes d’eau et en ajustant les paramètres tactiles en conséquence, ce qui permet une interaction ininterrompue selon les environnements – c’est le téléphone pour toutes les saisons et pour tous les explorateurs.

L’appareil photo Hasselblad de 5e génération pour mobiles permet de réaliser des portraits de qualité professionnelle et le OnePlus 13 introduit une avancée dans la vidéo mobile avec le Dolby Vision 4K disponible sur tous les appareils photo, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité cinématographique sans effort, afin que vous puissiez revoir toutes vos aventures préférées.

L’ « Explorers Adventure Calendar» est disponible ici, et l’heureux amateur de sensations fortes sera tiré au sort le 7 du mois de janvier 2025.