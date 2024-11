Réouverture de Notre-Dame de Paris : Disney+ rediffuse Le Bossu de Notre-Dame

À l’occasion de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 7 décembre, après cinq années de travaux de restauration, Disney+ propose une immersion unique dans l’univers de cette icône culturelle, avec des films inoubliables qui ont marqué plusieurs générations, dont le chef d’œuvre Le Bossu de Notre-Dame, sa suite Le Bossu de Notre-Dame 2 : Le Secret de Quasimodo ainsi que le documentaire National Geographic Notre-Dame : L’Épreuve du Feu.

Pour célébrer cet événement historique et le lien profond qui unit Notre-Dame de Paris à la culture populaire et au cinéma, Disney+ offre à ses abonnés l’occasion unique de redécouvrir l’univers de cette majestueuse cathédrale à travers les films qui ont captivé des millions de spectateurs à travers le monde.

Avec 6,8 millions de spectateurs en France, Le Bossu de Notre-Dame est le film qui a attiré le plus de monde en salles en 1996. L’incendie de 2019 a ravivé l’émotion suscitée autour d’un film et d’une histoire intemporelle, dont la scène du spectaculaire incendie qui constituait le temps fort de sa dernière partie a marqué de nombreuses générations.

La France et plus particulièrement Notre-Dame occupe une place centrale dans l’imaginaire du Studio, comme source d’inspiration pour ses films et ses histoires qui ont touché des dizaines de millions de spectateurs à travers le monde.

Ce chef-d’œuvre d’animation, a permis à des générations entières de découvrir l’âme et la grandeur de Notre-Dame à travers l’histoire poignante de Quasimodo et de ses compagnons.

Disney+ propose une sélection de films pour replonger dans cette aventure épique, dont Le Bossu de Notre-Dame 2 : Le Secret de Quasimodo, qui prolonge l’histoire de ce héros solitaire de Notre-Dame, ainsi que Notre-Dame : L’Épreuve du Feu, un documentaire fascinant sur l’incendie dévastateur de 2019 et la restauration de la cathédrale. Ces films, riches en émotion et en histoire, offrent un complément parfait pour ceux qui souhaitent prolonger leur visite en découvrant les coulisses du monument et son influence culturelle.