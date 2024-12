Star Wars : Skeleton crew : ca commence le 3 décembre

Embarquez pour l’univers captivant de la nouvelle série Lucasfilm un jour plus tôt.



Pour fêter l’arrivée avancée de Star Wars : Skeleton Crew en exclusivité sur Disney+, découvrez aujourd’hui le calendrier des épisodes de la série. Les abonnés pourront plonger dans l’odyssée spatiale de cette nouvelle série Lucasfilm en prise de vues réelles un jour plus tôt que prévu, puisque les deux premiers épisodes seront diffusés dès le mardi 3 décembre à 3h00. Les 6 autres seront ensuite proposés à un rythme hebdomadaire tous les mercredis.



L’intrigue de Star Wars : Skeleton Crew – qui se déroule à l’époque de la Nouvelle République – raconte le périple de quatre enfants qui se retrouvent malgré eux embarqués dans une galaxie aussi étrange que dangereuse après avoir fait une mystérieuse découverte sur leur planète en apparence paisible. En cherchant comment rentrer chez eux, ils vont rencontrer des alliés et des ennemis improbables, dont le mystérieux Jod Na Nawood incarné par Jude Law, et entreprendre une aventure plus grande qu’ils ne l’auraient jamais imaginée…

(L-R) Neel (Robert Timothy Smith), Wim (Ravi Cabot-Conyers), Wendle (Tunde Adebimpe) and KB (Kyriana Kratter) in Lucasfilm’s STAR WARS: SKELETON CREW, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.



Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon et Nick Frost sont au générique de cette série en prises de vues réelles écrite par Jon Watts et Christopher Ford et réalisée par Jon Watts (ép. 101 et 108), David Lowery (ép. 102 et 103), Daniel Kwan et Daniel Scheinert (ép. 104), Jake Schreier (ép. 105), Bryce Dallas Howard (ép. 106) et Lee Isaac Chung (ép. 107). Susan McNamara et John Bartnicki en sont les producteurs et Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Chris Buongiorno, Karen Gilchrist et Carrie Beck, les producteurs délégués.