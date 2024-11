Un coffret de cognac LOUIS XIII d’exception pour les fêtes

La maison de Cognac LOUIS XIII célèbre les fêtes de fin d’année avec un coffret en édition limitée, orné d’un feu d’artifice éblouissant.

En écho à la vocation artisanale de la maison, la personnalisation à la feuille d’or de chacun de ces coffrets éco-responsables est entièrement réalisée à la main. L’application de la feuille d’or requiert la plus grande précision.



L’année dernière, après deux ans de développement, le coffret LOUIS XIII a fait l’objet

d’une refonte visionnaire qui préserve les éléments clés de l’héritage LOUIS XIII, tout en

étant entièrement fabriqué à partir de matériaux cellulosiques. Ainsi, luxueux et éco-respectueux à la fois, ce coffret est 24 % plus léger et 14 % plus petit que le modèle précédent, facilitant ainsi le transport et le voyage de la carafe. Un cadeau d’exception pour un cognac d’exception…