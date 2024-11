L’OPPO Find X8 Pro débarque avec un système d’appareils photo Hasselblad

OPPO a officiellement lancé le Find X8 et le Find X8 Pro dans le monde entier, avec l’Europe se concentrant exclusivement sur le modèle haut de gamme de la série.

Ce Find X8 Pro d’OPPO introduit le tout nouveau système d’appareil photo Hasselblad Master, avec un zoom ultra-performant et des capacités de pointe alimentées par l’IA. Le téléphone offre une configuration d’appareil photo quadruple de 50 Mpx très performante, ajoutant un téléobjectif périscopique de 135 mm (6x) pour un zoom encore plus puissant et un capteur d’appareil photo grand angle plus grand de 23 mm.

Le Find X8 Pro inaugure également le téléobjectif périscopique à triple prisme d’OPPO avec un capteur Sony LYT600 de 50 Mpx, 1/1,95 pouce, qui permet de capturer des photos et des vidéos de qualité supérieure en basse lumière malgré sa taille compacte. Le Find X8 Pro est le premier smartphone disponible dans le monde entier à être doté de deux caméras périscopiques, offrant une performance de zoom à la pointe de l’industrie.

Avec le mode portrait Hasselblad, le Find X8 Pro met le look emblématique de Hasselblad dans votre poche – une association parfaite avec les appareils photo périscopiques – et le Find X8 Pro est le seul smartphone mondial à offrir des portraits optiques à 135 mm pour des photos dynamiques et visuellement impactantes de personnes et d’animaux.

Lorsque vous avez besoin d’un zoom de niveau supérieur, AI Telescope Zoom pousse l’incroyable matériel du Find X8 Pro encore plus loin, dépassant les limites pour créer des photos époustouflantes jusqu’à 60x. Ainsi, qu’il s’agisse d’un paysage pittoresque ou d’un artiste sur scène, le Find X8 Pro tient la distance. L’OPPO Find X8 Pro introduit également la fonction Lightning Snap, qui permet de capturer une rafale de photos à une vitesse allant jusqu’à sept images par seconde en appuyant longuement sur le bouton de l’obturateur, et ce, sans sacrifier le traitement de l’image. Cela signifie que chaque image ressemble à une image fixe dédiée, tirant pleinement parti du moteur d’image HyperTone d’OPPO. Les propriétaires du Find X8 Pro peuvent accéder à Lightning Snap en utilisant le bouton rapide, une bande tactile sur le côté droit qui permet de lancer rapidement l’appareil photo et de contrôler le zoom.

Il est doté d’un écran Infinite View de 6,78 pouces, dont la taille est compensée par un élégant cadre incurvé et un verre quadruple incurvé à l’avant et à l’arrière, créant une prise en main douce et facile à gérer. Le Find X8 Pro présente un cadre considérablement réduit autour de l’écran pour une expérience visuelle élégante, futuriste et immersive. Son cadre ultra fin et visuellement symétrique de 1,9 mm, est associé à une taille plus grande et à un verre quadruplement incurvé. Disponible en Noir Stellaire et en Blanc Perle, le Find X8 Pro reprend cette esthétique élégante et diffuse. Ce téléphone est doté d’une dalle ultra fluide de 120 Hz adaptative (1-120Hz) et d’une luminosité maximale de 1 600 nits, garantissant une bonne visibilité même en plein soleil. Lors de la lecture de contenu HDR, le Find X8 Pro peut émettre un pic lumineux allant jusqu’à 4 500 nits, et l’écran ProXDR prend en charge la norme Ultra HDR. Etanche à la poussière et à l’eau selon les normes IP68 et IP69. Il résiste à l’immersion dans 1,5 m d’eau pendant 30 minutes et à des jets d’eau jusqu’à 80°C.

Avec le dernier chipset Dimensity 9400 de MediaTek, le Find X8 Pro offre une puissance inégalée. Basé sur le processus 3nm de 2e génération de TSMC et doté de la conception Big Core de 2e génération de MediaTek, le Dimensity 9400 offre des performances CPU 35% plus rapides et des performances GPU 41% plus rapides. Plus qu’une simple puissance, MediaTek a amélioré l’efficacité de 40 % pour le CPU et de 44 % pour le GPU. Avec des tâches d’IA utilisant 35 % d’énergie en moins, le Dimensity 9400 et le Find X8 Pro sont des champions de la performance à l’épreuve du temps.