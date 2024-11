Billie Eilish sacrée Artiste de l’année par Apple Music

Billie Eilish a été nommée Artiste de l’année par Apple Music, en reconnaissance de l’impact extraordinaire de l’auteure-compositrice-interprète tout au long de l’année 2024.

Après une deuxième victoire historique aux Oscars et deux nouveaux GRAMMY Awards pour sa contribution au long-métrage Barbie de Greta Gerwig avec la chanson “What Was I Made For?”, Billie Eilish a sorti son troisième album studio, HIT ME HARD AND SOFT. À la fois vulnérable et audacieux, cet album marque un immense pas en avant pour une artiste porte-parole de sa génération, offrant la musique la plus aboutie de sa carrière. Dès sa sortie, l’album a atteint la première place du classement général des albums sur Apple Music dans 138 pays à travers le monde.

Billie continue de marquer la culture de son empreinte. Elle a interprété son tube “BIRDS OF A FEATHER” en représentant sa ville natale de Los Angeles lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympics en août dernier – et a réalisé sa plus grosse journée sur Shazam au passage. Billie a également collaboré avec Charli XCX pour ”Guess”, l’une des chansons de l’été, et elle est actuellement en tournée à guichets fermés pour HIT ME HARD AND SOFT, qui prolongera son année triomphale jusqu’en 2025.

En plus d’être nommée pour sept autres GRAMMY Awards cette année – dont l’album de l’année et la chanson de l’année – Billie Eilish devient également la première artiste à obtenir deux fois la récompense d’Artiste de l’année d’Apple Music, après avoir remporté le prix inaugural en 2019.

Ce succès témoigne non seulement de la passion qu’Apple Music entretient pour le travail de Billie Eilish, mais aussi des possibilités infinies qu’offrent toutes ses créations. Si son premier album de 2019, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — inclus dans la liste des 100 meilleurs albums de tous les temps d’Apple Music, dévoilée en mai de cette année — l’a révélée au monde comme un phénomène adolescent, HIT ME HARD AND SOFT confirme qu’elle est là pour durer.

« Depuis le moment où nous avons entendu “Ocean Eyes” pour la première fois, il y a presque dix ans, nous sommes devenus des admirateurs et des fervents soutiens du travail de Billie », a déclaré Rachel Newman, senior director of content and editorial d’Apple Music. « C’est toujours exceptionnel lorsqu’un jeune artiste parvient à toucher autant de personnes en si peu de temps. Mais ce qui a été vraiment remarquable en la voyant évoluer au cours de cette dernière année, ce n’est pas seulement que sa voix et son art continuent de résonner aussi largement. C’est surtout qu’elle a éclos avec autant de courage et d’honnêteté — selon ses propres termes, à sa manière. »

« Depuis le premier jour, Apple Music soutient ma musique et mon travail artistique, et je suis à la fois honorée et touchée de recevoir cette reconnaissance en tant qu’Artiste de l’année après tant d’années de carrière », a déclaré Billie à Apple Music.